Im Mittelmeer haben die italienische Küstenwache und Hilfsorganisationen seit gestern wieder mehrere tausend Menschen aus Seenot gerettet.

Sie seien mit zahlreichen Booten von der libyschen Küste aus aufgebrochen, erklärten die Behörden in Italien. Bereits am Karfreitag waren etwa 2.000 Flüchtlinge aus dem Mittelmeer gerettet worden. Nach Angaben der Vereinten Nationen haben sich von Januar bis März dieses Jahres mehr als 24.000 Menschen von Libyen in Richtung Italien auf den Weg gemacht. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es etwa 6.000 weniger.