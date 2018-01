In der Nähe der libyschen Hauptstadt Tripolis sind bei Kämpfen zwischen rivalisierenden Milizen mindestens neun Menschen ums Leben gekommen.

Nach Angaben der libyschen Einheitsregierung fanden die Gefechte am einzigen noch funktionierenden Flughafen der Stadt statt. Der Flugverkehr sei daraufhin eingestellt worden.



In Libyen kommt es seit dem Sturz von Machthaber Gaddafi immer wieder zu Kämpfen zwischen verfeindeteten Gruppen. Die international anerkannte Einheitsregierung in Tripolis hat ihre Kontrolle bisher kaum über die Hauptstadt hinaus ausweiten können.

