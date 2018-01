Die Europäische Union will die Rückführung von in Libyen gestrandeten Flüchtlingen in ihre Heimatländer forcieren.

Die EU-Außenbeauftragte Mogherini sagte der Zeitung "Die Welt", aufgrund einer neuen Partnerschaft mit der Afrikanischen Union und den Vereinten Nationen rechne sie damit, bis Ende Februar 10.000 Menschen zurückzubringen. Die neue Kooperation verbessere den Zugang zu den Lagern in Libyen und ermögliche eine schnellere Ausstellung von Reisedokumenten.



Im vergangenen Jahr wurden 20.000 Menschen freiwillig in ihre Heimatländer wie Nigeria, Gambia oder Senegal begleitet. 2016 waren es nur 3.000 Personen.



Über die nicht unumstrittene Zusammenarbeit Italiens mit Libyen können Sie hier noch einen Beitrag aus der Sendung "Europa heute" nachlesen.

