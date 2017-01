Libyen US-Bomber greifen IS-Stellungen an

Amerikanische B2-Tarnkappenbomber haben in der Nähe der libyschen Stadt Sirte Stellungen der Terrormiliz IS angegriffen.

Ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums teilte mit, mehrere Dutzend Kämpfer seien getötet worden. Der Einsatz sei von Präsident Obama persönlich angeordnet worden und in Abstimmung mit der libyschen Einheitsregierung in Tripolis erfolgt. Ziel seien IS-Einheiten gewesen, die sich nach der Rückeroberung von Sirte durch Regierungsverbände außerhalb der Stadt gesammelt hätten. Sirte war die letzte Hochburg des IS in Libyen.