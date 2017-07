Libyens Einheitsregierung hat dementiert, dass sie Italien zur Grenzsicherung um die Entsendung von Kriegsschiffen gebeten habe.

In einer Erklärung heißt es, entsprechende Äußerungen des italienischen Ministerpräsidenten Gentiloni entbehrten jeder Grundlage. Man habe lediglich vereinbart, das Programm zur Unterstützung der libyschen Küstenwaffe durch Training und Besatzung abzuschließen.



Gentiloni hatte am Mittwoch nach einem Treffen mit seinem libyschen Amtskollegen al-Sarradsch in Rom erklärt, Italien prüfe das Ersuchen von dessen Regierung. Von Libyen aus versuchen viele Flüchtlinge, über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen.