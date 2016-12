Das Flugzeug von "Afriqiyah Airways" ist Medienberichten zufolge entführt worden. Der mit 118 Menschen besetzte Airbus sei auf dem Weg von Sabha nach Tripolis gewesen und zur Landung auf Malta gezwungen worden, berichteten maltesische Medien. Demnach drohten zwei Entführer damit, das Flugzeug zu sprengen. Forderungen seien bislang nicht bekanntgeworden. Die Zeitung "Times of Malta" berichtete von einem statt zwei Entführern. Maltas Hauptstadt Valletta ist rund 350 Kilometer von Tripolis entfernt.

Libyens international anerkannte Regierung hat die Entführung inzwischen bestätigt, wie die amtliche Nachrichtenagentur Lana meldete. Allen Passagieren gehe es gut, hieß es unter Berufung auf Kreise im Außenministerium. Der Außenminister sei in Kontakt mit der maltesischen Regierung.

Der Pilot des Flugzeugs habe dem Tower mitgeteilt, dass die Maschine entführt worden sei, teilte ein Sprecher der Sicherheitskräfte am Flughafen Tripolis der Nachrichtenagentur Reuters mit.

Chaos nach Tod von Machthaber Gaddafi

Er sei informiert, twittert Maltas Premierminister, "Sicherheits- und Notfalloperationen seien in Bereitschaft".

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23. Dezember 2016

Muscat zufolge befand sich der Airbus auf einem Inlandsflug.

In Libyen herrscht nach dem Sturz und dem Tod des langjährigen Machthabers Muammar al-Gaddafi im Zuge des Nato-Einsatzes im Jahr 2011 Chaos. Seitdem streiten konkurrierende bewaffnete Milizen um das das ölreiche Land. Auch die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) nutzt die unübersichtliche Lage aus, um sich in Libyen auszubreiten.

