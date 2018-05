"Normalerweise sucht sich die Sprache aus, in welchem Song sie sein möchte. Denn jede Sprache hat ja nicht nur einen anderen Klang, sondern es steckt auch eine andere Denkart in ihr und somit eine andere Art des Songwritings. Wir fragen uns vorab nicht in welcher Sprache wir schreiben, das passiert eher intuitiv," sagt Francesco Forni,

Zusammen mit seiner Partnerin Ilaria Graziano bewegt er sich musikalisch zwischen Folk, Blues, italienischer canzone der Sechzigerjahre, Country, Torchssong, Americana und Chanson und setzt in ihren Balladen in italienischer, englischer und französischer Sprache lediglich auf ihre Stimmen und Saiteninstrumente.