Der FDP-Vorsitzende Lindner schließt eine Zusammenarbeit mit der AfD aus.

Das völkisch-autoritäre Gedankengut der AfD sei das Gegenteil des eigenen liberalen Weltbildes, sagte Lindner der Deutschen Presse-Agentur. Dass die Alternative für Deutschland bei einzelnen Punkten applaudiere, dagegen könne man nichts machen. Die FDP, so Lindner, wolle sich in nächster Zeit als Partei der Mitte definieren.



In der "Bild am Sonntag" sprach sich der FDP-Vorsitzende dafür aus, auch minderjährige kriminelle Asylbewerber abzuschieben, falls jemand erzieherischen Maßnahmen nicht zugänglich sei. Auch unbegleitete Minderjährige könnten unter Begleitung zurückgeführt werden, wenn ihre Familie bekannt sei.

