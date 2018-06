Die Vorsitzende der Linkspartei, Kipping, hat vor einem Rechtsruck in Deutschland gewarnt.

Die autoritären Rechten, etwa die AfD, wollten den Sozialstaat schwächen, sie setzten auf Krieg, seien gegen Frauenrechte und gegen den Klimaschuz, sagte Kipping beim Bundesdelegiertentreffen in Leipzig. Die Linke dagegen setze auf Solidarität, auf eine konsequente Friedenspolitik, zeige Haltung in der Flüchtlingsfrage und kämpfe für die Rechte von Frauen.



Kipping und der Ko-Vorsitzende Riexinger stellen sich heute zur Wiederwahl. Beide hatten gestern im parteiinternen Streit über die Flüchtlingspolitik für einen humanen Kurs geworben. Den Delegierten liegt ein Leitantrag des Parteivorstands vor, in dem sichere und legale Fluchtwege sowie offene Grenzen gefordert werden. Über die Vorlage soll im Laufe des Tages abgestimmt werden.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.