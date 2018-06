Der Co-Vorsitzende der Linken, Riexinger, hat im parteiinternen Streit über die Flüchtlingspolitik für einen humanen Kurs geworben.

Riexinger sagte am Abend auf dem Bundesparteitag in Leipzig, im Leitantrag des Parteivorstands würden sichere und legale Fluchtwege sowie offene Grenzen gefordert. Für diesen Satz stehe er persönlich. Die Linke verliere ihr Herz und ihre Seele, wenn sie sich lediglich auf die Verwaltung von Misständen und auf nationalstaatliche Verteilungskämpfe beschränke.



Riexinger stellte sich damit gegen Positionen von Linken-Fraktionschefin Wagenknecht. Diese warnte auf dem Parteitag erneut vor einer unbeschränkten Migration in den deutschen Arbeitsmarkt, da dies den Unternehmen billige Arbeitskräfte brächte.



Über den Kurs der Partei in der Flüchtlingspolitik soll am heutigen zweiten Tag abgestimmt werden. Dann wollen sich Riexinger und die Co-Vorsitzende Kipping zudem zur Wiederwahl stellen.

