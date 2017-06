Auf seiner Rede auf dem Bundesparteitag der Linken hat Parteichef Riexinger das Ende der Leiharbeit und einen Mindestlohn von 12 Euro gefordert. Er machte der SPD zum Vorwurf, nach rasantem Start "jämmerlich enttäuscht" zu haben. Die Linke wolle den "Kampf gegen die Seuche der prekären Arbeit" führen.

Riexinger sagte beim Parteitag, die CDU zeige ihr wahres Gesicht als Sprachrohr der Konzerne, und die FDP sei zurück als Kraft eines verrohten Klientels. "Das Lager der sozialen Kälte mobilisiert alles, was es hat." Man tue so, als sei die Wiederwahl von Angela Merkel schon gelaufen, um echte Alternativen zu lähmen. Allerdings sei dies nicht der Fall: "Merkel und ihre Politik können abgewählt werden", sagte Riexinger unter Beifall - das zeige auch das schlechte Ergebnis von Theresa May bei den Unterhauswahlen in Großbritannien.

Schulz habe jämmerlich enttäuscht

Er kritisierte die SPD: Vor Kurzem habe deren Kanzlerkandidat Martin Schulz noch Hoffnungen geweckt. Er habe aber in der Folge "jämmerlich enttäuscht", da er kaum konkrete Konzepte präsentiert und wenig Mumm gezeigt habe. Zudem sei es völlig abwegig gewesen, wie der SPD-Vize Ralf Stegner und die abgewählte NRW-Ministerpräsidentin Kraft erklärt hätten, die Linke solle aus Landtagen rausgehalten werden. Es sei vielmehr wichtig, die AfD aus den Parlamenten herauszuhalten. Die SPD habe ihren Mut über Bord geworfen statt die Segel zu hissen für einen Politikwechsel. Sie schlingere in der Bugwelle von Union und FDP.

"Statt bei Exportüberschüssen Weltmeister zu sein wäre es an der Zeit bei Löhnen und Mindestlöhnen an der Spitze zu stehen", sagte der Linken-Vorsitzende und forderte eine Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro pro Stunde sowie ein Ende der Leiharbeit, die nichts anderes sei als moderne Sklavenarbeit. Die Linke führe den "Kampf gegen die Seuche der prekären Arbeit".

Mit Blick auf die Bundestagswahl hatte Parteichef Riexinger im Deutschlandfunk erklärt, er schließe eine Regierungsbeteiligung nicht grundsätzlich aus. Dafür müssten allerdings die Bedingungen stimmen. Ziel sei ein Politikwechsel mit einer gerechteren Steuerpolitik sowie höheren Löhnen und Renten.

Neben Riexingers Auftritt stehen die Reden des Spitzenkandidaten Bartsch und des Chefs der Europäischen Linken, Gysi, am heutigen Tag im Mittelpunkt des Parteitags.

Die Linken wollen sich unter anderem dafür einsetzen, Vermögen ab einer Million Euro mit fünf Prozent zu besteuern, wobei die erste Million steuerfrei bleiben soll. Außerdem verlangt die Linke eine Mindestsicherung von 1.050 Euro monatlich anstelle von Hartz IV.

Offenbar Uneinigkeit über Regierungsambitionen

Am Freitag hatte die Co-Vorsitzende Katja Kipping die Partei dazu aufgerufen, sich die Option einer Regierung mit SPD und Grünen offen zu halten. Gegen ein solches Bündnis gibt es aber Vorbehalte in der Partei, etwa bei der Co-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht.

Die Sozialdemokraten sehen derzeit offenbar kaum Chancen für ein rot-rot-grünes Bündnis. SPD-Fraktionschef Oppermann äußerte sich skeptisch zu einem möglichen Regierungsbündnis mit den Linken. Im Interview der Woche des Deutschlandfunks sagte er, nach seiner Wahrnehmung wollten die Linken gar nicht in die Regierung. Es handele sich vielmehr immer noch um eine Protestpartei, die wisse, dass sie nicht in die Verlegenheit komme, ihre Versprechen nach der Wahl umzusetzen. Die SPD schließe allerdings kein Bündnis aus, betonte Oppermann, außer mit der AfD.

(vic/tep)