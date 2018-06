Die Linken-Vorsitzende Kipping erwartet vom Parteitag in Leipzig ein Ende des parteiinternen Streits über die Flüchtlingspolitik.

Sie sei zuversichtlich, dass man nach dem Treffen einen Schlussstrich ziehen könne, sagte Kipping im Deutschlandfunk (Audio-Link). Die Kontroversen müssten in der Sache und ohne persönliche Angriffe geführt werden. Die Linke sei eine demokratische Mitgliederpartei, bei der am Ende der Parteitag entscheide. Dagegen bekäftigte Fraktionschefin Wagenknecht ihre Kritik an der Parteispitze. Kipping und ihr Co-Vorsitzender Riexinger gehe es nicht um Inhalte, sondern um Machtpolitik, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.



Die Delegierten des Parteitags entscheiden über einen Leitantrag des Bundesvorstands, in dem "legale Fluchtwege", "offene Grenzen" und ein "faires System zur Aufnahme von Geflüchteten" gefordert werden. Wagenknecht hatte sich wiederholt für mehr Einschränkungen beim Zuzug ausgesprochen.

