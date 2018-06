Die Vorsitzende der Linken, Kipping, sieht sich ungeachtet des Dämpfers bei ihrer Wiederwahl in ihrem Kurs bestätigt.

Sie habe klar für ihre politischen Überzeugungen gekämpft und ein eindeutiges Mandat erhalten, sagte Kipping. Die Vorsitzende hatte gestern auf dem Parteitag der Linken in Leipzig gut 64 Prozent der Stimmen erhalten - ihr bislang schlechtestes Ergebnis. Für den Co-Vorsitzenden Bernd Riexinger stimmten rund 74 Prozent. Der Wahl war ein Richtungsstreit um die Flüchtlingspolitik der Partei vor allem zwischen Kipping und der Fraktionsvorsitzenden Wagenknecht vorausgegangen. Wagenknecht wird heute auf dem Parteitag sprechen.



Gestern hatten die Delegierten einen Beschluss gefasst, in dem sich die Partei zu offenen Grenzen für Flüchtlinge bekennt. Daraufhin meldete Wagenknecht jedoch noch weiteren Diskussionsbedarf an.

