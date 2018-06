Auf dem Bundesparteitag der Linken in Leipzig hat die Fraktionsvorsitzende Wagenknecht die Mitglieder zur Geschlossenheit aufgerufen. In einer Rede zum Abschluss des Parteitags beklagte sie, dass ihr aus den Reihen der Linken Rassismus vorgeworfen werde. Damit rücke man die eigene Partei in die Nähe der AfD.

Gestern hatten die Delegierten einen Beschluss gefasst, in dem sich die Partei zu offenen Grenzen für Flüchtlinge bekennt. Daraufhin meldete Wagenknecht weiteren Diskussionsbedarf an, da strittige Fragen wie etwa der Umgang mit der Arbeitsmigration ausgeklammert worden seien.



In ihrer Rede warb sie unter anderem für mehr Hilfe vor Ort. Offene Grenzen nutzten den Ärmsten der Welt nichts, weil sie gar nicht die Mittel hätten, dorthin zu gelangen. Nach der Rede erntete Wagenknecht von einigen Delegierten erneut heftige Kritik.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.