Die Bundesregierung positioniert sich deutlich gegen linksextreme Gewalttäter. Sieben Wochen nach den Ausschreitungen und Exzessen beim G20-Gipfel in Hamburg hat Innenminister de Maizière den Betrieb der Internet-Plattform "linksunten" verboten. Die Polizei durchsuchte Wohnungen und Büros in Freiburg.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat ein Vereinsverbot gegen die Betreiber der linksextremen Internet-Plattform "linksunten.indymedia.org" ausgesprochen. Dieses Verbot richtet sich nach Angaben des CDU-Politikers ausdrücklich nicht gegen das weltweite Netzwerk "Indymedia", sondern ausschließlich gegen den linksextremen Ableger, der aus Freiburg von mehreren Personen betrieben wird.

De Maizière: "Fundamentale Missachtung unserer Gesetze"

Der CDU-Politiker begründete das Verbot damit, dass die Verantwortlichen der Plattform Gesetze fundamental missachteten. Auch gegen Werte des Grundgesetzes werde regelmäßig verstoßen. Sie schürten Hass gegen Andersdenkende und riefen zur Gewalt auf, sagte de Maizière bei einer Pressekonferenz in Berlin (Video-Link hier). Unter dem Schutz der Anonymität würden sowohl Betreiber als auch User der Plattform Straftaten beschreiben, zu ebensolchen aufrufen und sich höhnisch dazu äußern, Straftaten begangen zu haben.

Gewalt gegen Polizeibeamte beschrieben

Als Beispiel nannte der Bundesinnenminister genaue Anweisungen, wie besipielsweise Polizisten "effektiv" angegriffen werden könnten: "linksunten" empfehle, Beamte mit Pyrotechnik zu attackieren, dies habe mehr Effekt, als sie mit Glasflaschen zu bewerfen. De Mazière erklärte, diese Anweisung sei an Verrohung und Zynismus kaum noch zu überbieten. In einem weiteren Fall hätten sich Straftäter auf der Plattform damit gebrüstet, die Autos der Familie eines Polizisten vor dessen Wohnung angezündet zu haben. Sie bezeichneten dieses Vorgehen in dem Posting als "legitim" und nannten Polizisten "Menschenjäger".

Verbot ist eine Folge der Ausschreitungen in Hamburg

Der Bundesinnenminister sagte, das Verbot zum Betrieb der Plattform "linksunten" sei eine Folge der Ausschreitungen und Exzesse beim G20-Gipfel in Hamburg. Diese hätten gezeigt, dass gewaltbereiter Extremismus nicht nur von rechts, sondern auch von links eine Gefahr für die Gesellschaft darstelle: "Es darf keine Rückzugsräume von Extremisten von links oder rechts geben; weder außerhalb noch innerhalb des Internets."

Anlässlich des Verbots der linksextremistischen Internetplattform "linksunten.indymedia.org" wurden Räumlichkeiten in Freiburg durchsucht. (Patrick Seeger/dpa)

Bei Razzia Waffen sichergestellt

Die Internetseite gilt als einflussreiches Medium der linksextremen Szene. Dort fanden sich nach Angaben de Maizières auch Anleitungen zum Bau von Molotow-Cocktails und Brandsätzen. Bei Durchsuchungen der Vereinsräumlichkeiten seien Schlagstöcke, Messer und andere Waffen gefunden worden. Das Bundesinnenministerium will per Rechtshilfegesuch erwirken, dass die Plattform dauerhaft abgeschaltet wird. Sie wird jedoch von Servern betrieben, die teilweise im Ausland stehen und deshalb nicht ohne Hilfe der dortigen Behörden blockiert werden können.

(tep/kis)