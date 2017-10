Der Vorsitzende der Linkspartei, Riexinger, sieht die Auseinandersetzung zwischen Partei- und Fraktionsspitze als beendet an.

Man habe einen Schlussstrich gesetzt und blicke nun nach vorn, sagte Riexinger im Deutschlandfunk. Vorwürfe, die Parteiführung habe die Fraktionsvorsitzenden entmachten wollen, wies er zurück. Diese Sicht der Fraktionschefin Wagenknecht sei von vornherein falsch gewesen. Er halte auch nichts von Rücktrittsdrohungen und Erpressungen.



Fraktionschefin Wagenknecht hatte den Parteivorsitzenden Riexinger und Kipping vorgeworfen, ihren Einfluss in der Fraktion beschneiden zu wollen und mit ihrem Rückzug gedroht. Die Abgeordneten nahmen bei ihrer gestrigen Klausur in Potsdam schließlich einen Kompromiss an. So wurde der Antrag zurückgezogen, Kipping und Riexinger ein Stimmrecht im Fraktionsvorstand zu geben. Allerdings sollen sie ein erweitertes Rederecht im Bundestag bekommen. In der Sitzung wurden zudem die Fraktionsvorsitzenden Wagenknecht und Bartsch in ihren Ämtern bestätigt.