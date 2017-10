Die Fraktionsvorsitzenden der Linkspartei im Bundestag, Wagenknecht und Bartsch, sind in ihren Ämtern bestätigt worden. Wie ein Parteisprecher mitteilte, erhielt Wagenknecht bei einer Klausursitzung in Potsdam rund 75 Prozent der Stimmen und Bartsch 80 Prozent.

Der Wahl war ein Machtkampf mit den Parteivorsitzenden Kipping und Riexinger vorausgegangen. Wagenknecht hatte beiden vorgeworfen, ihren Einfluss in der Fraktion beschneiden zu wollen und mit ihrem Rückzug gedroht. Die Abgeordneten nahmen schließlich einen Kompromiss an. So wurde der Antrag zurückgezogen, Kipping und Riexinger ein Stimmrecht im Fraktionsvorstand zu geben. Allerdings sollen sie ein erweitertes Rederecht im Bundestag bekommen.



Wagenknecht sagte am Abend im ZDF, die Auseinandersetzungen seien völlig überflüssig gewesen. Jetzt müsse man wieder Politik machen.