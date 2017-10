Rund drei Wochen nach der Bundestagswahl ist bei der Linken offenbar ein Streit in der Parteiführung ausgebrochen.

Die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland und die "Frankfurter Rundschau" berichten übereinstimmend von einem Brief der Co-Fraktionsvorsitzenden Wagenknecht an die Bundestagsabgeordneten der Linken. Darin droht sie demnach mit ihrem Rücktritt, falls auf einer heutigen Klausurtagung der Fraktion ein Antrag eine Mehrheit erhält, der den beiden Parteivorsitzenden Kipping und Riexinger ein Erstrederecht zubilligt. Dieses steht bislang den Fraktionschefs zu. In dem Brief heißt es weiter, sie wolle ihre Kraft nicht in permanenten internen Grabenkämpfen mit den beiden Parteivorsitzenden verschleißen. Nach Angaben der "Frankfurter Rundschau" stützt Co-Fraktionschef Bartsch die Position Wagenknechts. Er mahnte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur einen kultivierten Umgang miteinander in der Partei an. Der Wählerauftrag sei nicht, dass man große interne Auseinandersetzungen führe.