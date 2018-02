Mit zahlreichen Veranstaltungen feiert Litauen den 100. Jahrestag seiner Unabhängigkeit.

Geboten werden Paraden, Konzerte, Ausstellungen und Feste. Das baltische Land hatte sich am 16. Februar 1918 - zum Ende des Ersten Weltkriegs - nach mehr als einem Jahrhundert Zugehörigkeit vom Russischen Reich losgesagt. 1940 wurde Litauen von der Sowjetunion besetzt und erlangte 1990 wieder staatliche Souveränität.



Staatspräsidentin Grybauskaite sagte in der Hauptstadt Vilnius, man erinnere sich mit Stolz und großer Dankbarkeit an all jene, die den Grundstein für das moderne Litauen gelegt hätten.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.