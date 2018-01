Das von Deutschland geführte Nato-Bataillon im litauischen Rukla hat Verstärkung aus Frankreich bekommen.

300 Soldaten sind in die Truppe eingegliedert worden. Stationiert sind dort bereits rund 1.200 Militärangehörige aus Deutschland, Belgien, Kroatien, den Niederlanden und Norwegen. Die Nato hatte 2016 beschlossen, ihre Präsenz an den östlichen Bündnisgrenzen zu erhöhen. Hintergrund ist der Streit mit Russland über die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim und die Lage in der Ostukraine. Das Vorgehen der Regierung in Moskau hatte insbesondere in Litauen, Estland, Lettland und Polen Sorgen ausgelöst.

