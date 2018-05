Bundesaußenminister Maas wird heute zu einem Treffen mit seinen Kollegen aus den drei baltischen Staaten in Litauen erwartet.

Zu den Hauptthemen wird die Nato-Truppenstationierung in der Region zählen. Litauen, Lettland und Estland fühlen sich durch Russland bedroht.



Das Treffen findet in Palanga an der Ostsee statt, nicht weit von der russischen Exklave Kaliningrad. Dort haben die russischen Streitkräfte Raketen mit einer Reichweite von 500 Kilometern stationiert. Die atomar bestückbaren Flugkörper könnten Warschau, Berlin oder Kopenhagen erreichen.



Zuvor hatte Maas Moskau besucht und war dort mit seinem Amtskollegen Lawrow zusammengekommen.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.