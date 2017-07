Die USA werden nach Angaben von Litauens Präsidentin Grybauskaite ihre Präsenz in dem Baltenstaat während des anstehenden russischen Militärmanövers erhöhen.

Es werde eine stärkere Militärpräsenz geben sowie eine verdoppelte Luftraumüberwachung und mehr Schiffe, sagte Grybauskaite im litauischen Radio. Russland will die Übung im September zusammen mit Weißrussland an der Grenze zu den Nato-Staaten Litauen, Estland und Lettland abhalten.



Gemeinsam mit ihren Amtskollegen will Grybauskaite heute mit US-Vizepräsident Pence zusammenkommen. Sie erhoffen sich von dem Treffen in der estnischen Hauptstadt Tallinn mehr US-Unterstützung bei der Luftverteidigung und die Stationierung von Flugabwehrraketen.