Litauens Staatspräsidentin Grybauskaite hat den sicherheitspolitischen Beistand Deutschlands für ihr Land gewürdigt.

Die deutsche Unterstützung sei wichtig, um die militärische Verteidigungsfähigkeit der Nato-Ostflanke weiter zu stärken, sagte sie nach einem Treffen mit Bundestagspräsident Lammert in Vilnius. Deutschlands grundsätzliche und wertebasierte Haltung gegenüber Russland in der Ukrainekrise sei der Schlüssel für die Sicherheit Europa, betonte Grybauskaite. Die Bundeswehr führt in Litauen eines von vier Bataillonen, die im Osten des Bündnisgebiets zur Abschreckung stationiert sind.



Lammert war für eine Kurzvisite in das Nato-Partnerland gereist. Neben Treffen mit der politischen Führung besuchte der CDU-Politiker auch die deutschen Soldaten auf dem Stützpunkt Rukla.