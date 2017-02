Litauen Von Deutschland geführtes Nato-Bataillon willkommen geheißen

Die Bundeswehr zeigt Präsenz in Litauen. (CHRISTOF STACHE / AFP)

In Litauen ist das von Deutschland geführte Nato-Bataillon offiziell im Land begrüßt worden.

In einer Zeremonie auf dem Stützpunkt Rukla hieß Präsidentin Grybauskaite die Soldaten der Bundeswehr und weiterer Bündnispartner willkommen. Die Stationierung sei ein deutliches Signal, dass die Nato stark und einig sei, sagte sie. Bundesverteidigungsministerin von der Leyen erklärte, die Verlegung der Soldaten nach Litauen zeige, dass man das Land nicht alleine lasse.



Die Nato will gegenüber Russland durch die Stationierung von multinationalen Kampfbataillonen im Baltikum und in Polen Stärke zeigen. Deutschland stellt in Litauen 450 Soldaten und übernimmt dort die Führung des Gefechtsverbandes.



Am Freitag reist die Verteidigungsministerin nach Washington, wo sie mit ihrem neuen US-Amtskollegen Mattis zusammenkommen wird. Eines der Themen dürfte die Zukunft der Nato sein.