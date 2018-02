Litauens Präsidentin Grybauskaite hat Russland vorgeworfen, in seiner Exklave Kaliningrad dauerhaft atomwaffenfähige Kurzstreckenraketen zu stationieren.

Die sogenannten Iskander-Raketen bedrohten die Hälfte der europäischen Hauptstädte, sagte Grybauskaite vor Journalisten. Einzelheiten nannte sie nicht. Kaliningrad grenzt an Litauen und Polen.



Zuvor hatte Grybauskaite den vor einem Jahr begonnenen Aufbau eines Nato-Battaillons unter Bundeswehr-Führung in ihrem Land gewürdigt. Damit habe das Verteidigungsbündnis die Abschreckung in der Region rasch und effizient verbessert. Als Reaktion auf die wachsenden Spannungen mit Russland nach der Annexion der Krim-Halbinsel hatte die Nato jeweils rund 1.000 Soldaten in die drei baltischen Staaten und nach Polen entsandt.

