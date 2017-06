Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung begründete die Entscheidung damit, dass "Jan Wagners Gedichte spielerische Sprachfreude und meisterhafte Formbeherrschung, musikalische Sinnlichkeit und intellektuelle Prägnanz" verbinden.

Die Jury erklärte weiter: "Entstanden im Dialog mit großen lyrischen Traditionen, sind sie doch ganz und gar gegenwärtig. Seine Gedichte erschließen eine Wirklichkeit, zu der Naturphänomene ebenso gehören wie Kunstwerke, Sujets der Lebens- wie der Weltgeschichte, erste Fragen und letzte Dinge. Aus neugierigen, sensiblen Erkundungen des Kleinen und Einzelnen, mit einem Gespür für untergründige Zusammenhänge und mit einer unerschöpflichen Phantasie lassen sie Augenblicke entstehen, in denen sich die Welt zeigt, als sähe man sie zum ersten Mal. Für diese poetische Sprachkunst, die unsere Wahrnehmung ebenso schärft wie unser Denken, verleiht die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung den Georg-Büchner-Preis 2017 an Jan Wagner."

Der "Wunschschwiegersohn der deutschsprachigen Lyrik"

Der Literaturkritiker Helmut Böttiger sagte in Würdigung der Arbeit Wagners: "Er ist ein Lautakrobat, er arbeitet sehr mit rhythmischen, klanglichen Formen, mit unreinen Reimen, und dieses Formbewusstsein, Traditionsbewusstsein, aufgeraut mit einer zeitgenössischen Erfahrung - das ist eine Ballance von Alt und Neu. Man hat ihn nicht von ungefähr ein bisschen liebevoll als den Wunschschwiegersohn der deutschsprachigen Lyrik bezeichnet."

Wichtigster deutscher Literaturpreis

Der mit 50.000 Euro dotierte Büchner-Preis gilt als wichtigster deutscher Literaturpreis. Er wird jährlich während der Herbsttagung der Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt verliehen, die in diesem Jahr vom 26. bis zum 28. Oktober stattfindet.

Geehrt werden Schrift­stellerinnen und Schrift­steller, "die in deutscher Sprache schreiben, durch ihre Arbeiten und Werke in besonderem Maße hervor­treten und die an der Gestaltung des gegen­wärtigen deutschen Kultur­lebens wesentlichen Anteil haben." Im vergangenen Jahr hatte der Schriftsteller, Dicher und Essayist Marcel Beyer ("Flughunde") den Büchner-Preis bekommen.

Die Sendung Büchermarkt widmet sich heute ab 16.10 Uhr Jan Wagner.

(orm, str)