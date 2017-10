Der US-amerikanische Schriftsteller George Saunders erhält den diesjährigen Man-Booker-Literaturpreis.

Er wurde für seinen Roman "Lincoln in the Bardo" ausgezeichnet, in dem es um die Nacht im Jahr 1862 geht, in der US-Präsident Lincoln seinen elfjährigen Sohn zu Grabe trug. Die Jury würdigte das Buch als geistreiche, intelligente und tief bewegende Erzählung. - Der Man-Booker-Preis ist der wichtigste britische Literaturpreis und mit umgerechnet 56.000 Euro dotiert.