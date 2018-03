Der Preis der Leipziger Buchmesse geht in diesem Jahr unter anderem an Esther Kinsky.

Sie wurde in der Kategorie Belletristik für ihr Werk "Hain. Geländeroman" geehrt. In der Kategorie Sachbuch ging der Preis an Karl Schlögel für sein Buch "Das sowjetische Jahrhundert. Archäologie einer untergegangenen Welt". In der Kategorie Übersetzung wurden Sabine Stöhr und Juri Durkot ausgezeichnet. Sie hatten gemeinsam das Buch "Internat" von Serhij Zhadan aus dem Ukrainischen übersetzt. Der Preis der Leipziger Buchmesse ist mit insgesamt 60.000 Euro dotiert und wird seit 2005 vergeben.



Seit heute ist die Leipziger Buchmesse für Besucher geöffnet. Mehr als 2.600 Aussteller aus 46 Ländern sind in diesem Jahr vertreten. Die Messe dauert bis Sonntag.

