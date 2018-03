In Köln hat das Literaturfestival Lit.Cologne begonnen.

Zum Auftakt wurde der Deutsche Hörbuchpreis verliehen. Dabei wurden unter anderem die Schauspielerin Valery Tscheplanowa und der als Stimme von Bob Andrews aus der Hörspielserie "Die drei ???" bekannte Sprecher Andreas Fröhlich geehrt. Tscheplanowa wurde als "Beste Interpretin" ausgezeichnet. Fröhlich bekam den Preis für seine Leistung in Walter Moers' "Prinzessin Insomnia und der alptraumfarbene Nachtmahr". Den Preis in der Kategorie "Bestes Hörspiel" erhielt der Berliner Autor und Regisseur Paul Plamper für "Dienstbare Geister".



Die Lit.Cologne findet in diesem Jahr zum 18. Mal statt und dauert bis zum 17. März. Zu den bekanntesten Gästen gehören Robert Menasse, Ferdinand von Schirach und Bernhard Schlink. Jedes Jahr kommen mehr als 100.000 Besucher zur Lit.Cologne.

