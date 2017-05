Ein Mann kommt im Jahr 1915 nach über 20 Jahren in Paris zurück in seine Heimat, nach Armenien. Es ist ein kleines Dorf, unterhalb eines Berges. Doch im Dorf brodelt es, weil türkische Nationalisten die armenischen Christen aus ihrer Heimat vertreiben wollen. Doch Gabriel, so der Name des Rückkehrers, setzt sich mit allen Mitteln für die Bewohner seines Dorfes ein und organisiert, als letzten Zufluchtsort, einen großen Exodus auf den Berg Musa Dagh.