Nach dem Tod von Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo mehren sich die Appelle, seine Witwe ausreisen zu lassen.

Neben der EU und dem US-Außenministerium verlangte auch die Bundesregierung von Peking, die Einschränkungen der Bewegungs- und Kommunikationsfreiheit aufzuheben. Die Witwe und ihr Bruder Liu Hui sollten auf Wunsch umgehend ausreisen dürfen, forderte Außenminister Gabriel. China wies jegliche Kritik an seinem Vorgehen scharf zurück. Man sollte die Justiz und Souveränität Chinas respektieren, erklärte ein Sprecher des Außenministeriums in Peking. - Liu war gestern in einem Krankenhaus gestorben. Er war wegen seiner schweren Krebs-Erkrankung erst kürzlich aus dem Gefängnis dorthin verlegt worden. Eine Behandlung im Ausland hatte China abgelehnt.



Der Schriftsteller und Menschenrechtler war 2009 wegen Untergrabung der Staatsgewalt zu elf Jahren Haft verurteilt worden. Ein Jahr später wurde er mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.