Die Lebensleistung des verstorbenen chinesischen Bürgerrechtlers und Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo ist international gewürdigt worden.

Bundespräsident Steinmeier sagte, Liu habe nur das Beste für sein Land gewollt und werde unvergessen bleiben. Bundeskanzlerin Merkel nannte Liu einen mutigen Kämpfer für Meinungsfreiheit und Bürgerrechte. Ähnlich äußerten sich der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, al-Hussein, und der Generalsekretär von Amnesty International, Shetty. Der britische Außenminister Johnson kritisierte, dass China Liu nicht zur Behandlung ins Ausland habe reisen lassen.



Der 61-Jährige war erst vor einigen Wochen wegen seiner Krebserkrankung aus dem Gefängnis entlassen und unter Bewachung im Krankenhaus behandelt worden. Eine medizinische Behandlung im Ausland lehnte die chinesische Regierung ab. Liu war 2009 wegen Untergrabung der Staatsgewalt zu elf Jahren Haft verurteilt worden.



EU-Kommissionspräsident Juncker und Ratspräsident Tusk appellierten an die Regierung in Peking, keine Auflagen für das Begräbnis zu machen und die Familie in Ruhe trauern zu lassen. Zudem sollte die Witwe die Erlaubnis erhalten, China zu verlassen, erklärten Tusk und Juncker in Brüssel. Auch die USA forderten die Freilassung von Lius Witwe aus dem Hausarrest.