Drei Wochen vor der Bundestagswahl liefern sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihr Herausforderer Martin Schulz (SPD) ihr erstes und einziges TV-Duell. Die in den Umfragen zurückliegende SPD erhofft sich von dem Schlagabtausch eine Wende im Wahlkampf. Verfolgen Sie alles Wichtige in unserem Live-Blog.

Willkommen im Dlf24-Live-Blog zum TV-Duell. Der Deutschlandfunk überträgt ab 20.05 Uhr live in einer Sondersendung.

Der Austausch zwischen Merkel und Schulz dauert 90 Minuten.

Inhatlich geht es um die Themen Migration, Außenpolitik, soziale Gerechtigkeit und Innere Sicherheit.

Die Fragen stellen vier Journalisten der Sender ARD, ZDF, RTL und Sat.1.

Im Vorfeld hatten die SPD und Ex-ZDF-Chefredakteur Brender dem Kanzleramt vorgeworfen, die Bedingungen und Regeln für die Sendung diktiert zu haben.

+++ 20.43 Uhr +++ "Wahrscheinlich haben wir im stillen Kämmerlein beide gebetet", entgegnet Schulz auf die Frage, ob er und die Kanzlerin heute in der Kirche waren.

+++ 20.41 Uhr +++ Schulz sagt, als Kanzler würde er die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei beenden, aber in Absprache mit den anderen europäischen Ländern.

+++ 20.38 Uhr +++ Merkel räumt ein, die Zahl der Muslime aus arabischen Ländern habe sich erhöht. Moscheen müssten geschlossen werden, wenn dort Dinge passierten, die nicht im Einklang mit der Verfassung seien. Der Einfluss saudi-arabischer Imame in Deutschland werde aber nicht ignoriert. "Das hat mit verfassungskonformem Islam nichts zu tun. Null Toleranz an der Stelle!"

+++ 20.37 Uhr +++ Merkel betont, die vier Millionen Muslime in Deutschland tragen zur deutschen Gesellschaft bei. Auch Schulz verweist auf die vielen friedlichen Muslime in seiner Nachbarschaft, stellt aber gleichzeitig klar: "Die Hassprediger haben in unserem Land nichts zu suchen."

+++ 20.33 Uhr +++ Die Kanzlerin weist auf Iraker hin, die bereits heute wieder in befreite Gebiete zurückkehrten. "Keiner verlässt freiwillig seine Heimat."

+++ 20.30 Uhr +++ Sandra Maischberger leitet zum Thema Integration der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt über. Schulz will sich nicht auf einen Zeitrahmen festlegen, aber es handele sich um eine Generationenaufgabe. "Man darf den Menschen keinen Sand in die Augen streuen."

+++ 20.27 Uhr +++ Der SPD-Kanzlerkandidat blickt noch mal ins Jahr 2015 zurück: "Die Flüchtlingswelle kam über Monate auf uns zu." Die EU-Partner hätten vorher einbezogen werden müssen.

+++ 20.25 Uhr +++ Schulz fragt Merkel: "Warum hat Horst Seehofer den ungarischen Staatschef Orban als Ehrengast zur CSU eingeladen?" Merkel erwidert: "Wir haben damals eine sehr dramatische Situation gehabt." Deutschland habe dem Grundgesetz entsprechend reagiert.

+++ 20.22 Uhr +++ Schulz sieht Deutschland bei der Migration vor großen Herausforderungen. Er könne nicht dazu raten, alles so zu wiederholen, wie Merkel es 2015 gemacht habe. In der Flüchtlingspolitik sei Solidarität mit allen europäischen Ländern nötig. Merkel entgegnet: "Es gibt im Leben eines Bundeskanzlers Momente, da müssen Sie entscheiden!"

+++ 20.20 Uhr +++ Kanzlerin Merkel äußert sich zum ersten Themenfeld, der Migration: "Wir können uns von den Konflikten um uns herum nicht abkoppeln. Deshalb müssen wir darauf reagieren." Die Menschen könnten aber nicht alle nach Deutschland kommen. Nötig sei es, die Fluchtursachen zu bekämpfen.

+++ 20.18 Uhr +++ Schulz äußert sich zu seinem Vorwurf, die Kanzlerin schade der Demokratie: "Die Demokratie kann man nicht im Schlafwagen voranbringen." Der SPD-Spitzenkandidat habe damit auf mangelnde Debatten über Kontroversen hinweisen wollen.

+++ 20.17 Uhr +++ Merkel versichert, sie will an nachhaltigen Lösungen bei Themen wie Klimaschutz und Automobilität arbeiten.

+++ 20.15 Uhr +++ Die vier Moderatoren eröffnen die Sendung mit der ersten Frage an Martin Schulz. Peter Kloeppel (RTL) fragt Martin Schulz nach seiner Erfahrung, warum so viele Bürger ihm ihr Vertrauen nicht schenken wollen. Schulz: "Jeder zweite Deutsche ist noch nicht entschieden."

+++ 20.13 Uhr +++ Der Countdown in der Regie in Berlin läuft.

+++ 20.03 Uhr +++ Gute Stimmung vor dem Studio in Berlin-Adlershof - das twittert die JU Deutschlands:

Die SPD etabliert ihren eigenen Hashtag #martinmachts:

+++ 20.01 Uhr +++ Der Politikberater und ehemalige SPD-Wahlkampfmanager Frank Stauss sagte vor dem Duell im Dlf, die Sendung sei eigentlich kein Duell. Er empfahl Schulz und Merkel, in dem "engen Korsett" der Sendung für sich selbst zu werben, statt den anderen anzugreifen.

+++ 20.00 Uhr +++ Der ehemalige ZDF-Chefredakteur Nikolaus Brender hatte vor dem Duell das Vorgehen des Merkel-Teams als "Erpressung" bezeichnet. Er sagte im Deutschlandfunk, seit Merkel an Formaten dieser Art teilnehme, gebe es nur noch ein Duell.