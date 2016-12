++ 12:26 Der Polizist, der Anis Amri erschossen hat, war der italienischen Zeitung "La Stampa" zufolge 29 Jahre alt und erst seit zehn Monaten im Dienst. Er befand sich noch in der Probezeit.

++ 12:17 "Es scheint ein Zufallstreffer gewesen zu sein", sagt Sicherheitsexperte Markus Kaim von der Stiftung Wissenschaft und Politik im Deutschlandfunk über die Erfassung Anis Amris. Im Umgang mit der Personalie sei "einiges falsch gemacht worden in den vergangenen Wochen". Die Frage sei nur, "wer hat etwas falsch gemacht?" Fest stehe: Die Polizei sei in der Vergangenheit an ihre Grenzen gestoßen.



++ 11.56 Bundesinnenminister Thomas de Maiziere will sich im Laufe des Tages noch zu den Vorgängen rund um den Tod von Amri äußern.

++ 11:43 Die Bundesregierung dankt den italienischen Behörden. Es habe einen sehr engen und vertrauensvollen Informationstausch am Freitagvormittag gegeben, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts. Amris Tod bestätigen wollte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer kurz zuvor aber noch nicht.

++ 11:39 Sie sei "sehr erleichtert", twittert Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt.

++ 11:31 Italienische Medien berichten unter Bezug auf die italienische Anti-Terror-Einheit Digos, Amri sei vom französischen Chambéry nach Turin und zuvor von dort nach Mailand gereist, wo er gestellt wurde.

++ 11:28 Nach dem berichteten Tod des mutmaßlichen Attentäters Anis Amri in Italien gehen die Ermittlungen zum Anschlag auf dem Breitscheidplatz laut Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) unvermindert weiter. So müsse zum Beispiel geklärt werden, ob der Attentäter Komplizen hatte.

++ 11:10 Italiens Innenminister Marco Minniti bestätigt den Tod des mutmaßlichen Berlin-Attentäters Anis Amri. Die Tatsache, dass ein Flüchtiger "kontrolliert, identifiziert und neutralisiert wurde", bedeute, dass das italienische Sicherheitssystem funktioniere.

++ 10.55 Der in Mailand erschossene Mann ist nach Angaben aus Polizeikreisen anhand von Fingerabdrücken als der Berliner Attentäter Anis Amri identifiziert worden.

++ 10:49 Die Bundesanwaltschaft steht im Kontakt mit den italienischen Behörden, um Meldungen über den Tod des Terrorverdächtigen Anis Amri zu prüfen. Man tausche sich mit den italienischen Behörden aus, sagt ein Sprecher der Nachrichtenagentur AFP. Noch könne man die Meldungen weder bestätigen noch dementieren.

++ 10.25 Uhr Der mutmaßliche Berliner Attentäter Anis Amri ist in Mailand bei einer Schießerei getötet worden. Dies berichten Reuters und dpa unter Berufung auf Sicherheitskreise. Auch die beiden italienischen Zeitungen "Corriere della Sera" und "La Repubblica" schreiben über eine Schießerei in der zweitgrößten Stadt Italiens, bei der Amri getötet worden sein könnte. Dieser habe bei einer Routinekontrolle die Waffe gezogen und auf die Beamten geschossen, die daraufhin das Feuer erwiderten. Ein Polizist sei verletzt worden, er befinde sich nicht in Lebensgefahr, heißt es in der Zeitung "La Repubblica". Amri sei zu Fuß unterwegs gewesen, in seinem Rucksack habe sich ein Bahnticket aus Frankreich befunden. Allerdings hatte es kurz zuvor auch Berichte darüber gegeben, der Terrorverdächtige sei in Dänemark gesehen worden.

++ 10:15 Grünen-Chef Cem Özdemir hat Tunesien vorgeworfen, die Abschiebung des mutmaßlichen Berliner Attentäters Anis Amri verzögert zu haben. Das sei ärgerlich, sagte Özdemir in einem "Bild"-Interview. "Es kann nicht sein, dass manche Länder über Unterstützung dankbar sind, aber sich weigern, Verbrecher aus ihren Ländern wieder aufzunehmen." Die Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsländern zu erklären, lehnte Özdemir allerdings ab.

++ 08:21 Die Festnahmen in Duisburg stehen nach Polizeiangaben nicht in Verbindung zur Fahndung nach Amri. Bislang ist keine Pressekonferenz dazu geplant, es sei denn, es gebe im Tagesverlauf neue Entwicklungen.

++ 5:45 Cem Özdemir macht den tunesischen Behörden wegen der gescheiterten Abschiebung des Terrorverdächtigen Anis Amri Vorwürfe. Das Verhalten der tunesischen Stellen in dieser Sache sei "ärgerlich", sagte der Grünen-Chef der "Bild"-Zeitung. Migranten wie Amri, die als sogenannte Gefährder identifiziert worden seien, müssten künftig schneller abgeschoben werden.

++ 1:49 Spezialeinheiten der Polizei nehmen in der Nacht zum Freitag in Duisburg zwei Männer wegen Terrorverdachts in Gewahrsam. Die beiden Brüder im Alter von 28 und 31 Jahren stünden im Verdacht, womöglich einen Anschlag auf das Einkaufszentrum "Centro" in Oberhausen vorbereitet zu haben, teilte die Polizei Essen mit. Sie sollen aus dem Kosovo stammen. Es werde "mit Hochdruck" ermittelt. Über den Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlicht die Polizei zuvor einen Achtungshinweis und verweist direkt danach auf den Anschlag in Berlin.

