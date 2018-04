Ein verstaubter Dachboden, voller Krempel, voller Erinnerungen, voller Versäumnisse. Voller Einsatz für Stefan Waghubinger: Was war? Was ist? Was hätte sein können? Robert Musil verzweifelte noch an seinem Fragment gebliebenen Roman "Der Mann ohne Eigenschaften", in dem er der Kontingenzproblematik nachspürt: Alles was geschieht, geschieht, muss aber nicht zwangsläufig so geschehen, sondern hätte auch anders geschehen können.

In seinem neuen Programm "Jetzt hätten die schönen Tage kommen können" fragt Waghubinger aus dem Leben, für das Leben, um sein Leben; stellt Fragen, die auch lange nach dem Schlussapplaus noch hallen. Und liefert Antworten, die sind, wie sie sind, die aber auch ganz anders hätten ausfallen können. Denn: "In einer Kiste mit krummen Gurken ist die gerade Gurke das Problem."