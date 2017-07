Im Mai bekam der österreichische Satiriker Hosea Ratschiller den "Salzburger Stier". Bei der Verleihung im Stadttheater in Schaffhausen trat er mit Ausschnitten aus seinem aktuellen Programm "Der allerletzte Tag der Menschheit" auf, musikalisch begleitet von den Zwillingsschwestern Birgit und Nicole Radeschnig.

Musikalische Unterstützung auf der Bühne erhielt Hosea Ratschiller vom Musikkabarett-Duo RaDeschnig. (Thomas Zueger / SRF)

Der Ausspruch des Kaiserenkels Karl Habsburg, der im Zusammenhang mit dem Ersten Weltkrieg gemeint haben soll: "Natürlich ist auch bei uns nicht alles optimal gelaufen", inspirierte den Kabarettisten, Kolumnisten und Moderator Ratschiller zu einem Protokoll vom allerletzten Tag der Menschheit: Österreich an einem heißen Sommertag, das nahende Ende liegt in der Luft und das von Karl Kraus beschriebene österreichische Antlitz zeigt sich in seiner Vielfalt und in seiner Hässlichkeit. Für diese treffende Satire zum Zustand des Wesens Österreich hat ihm die Jury den Preis zugesprochen.

Düstere, aber sehr unterhaltsame Aussichten zeichnet Hosea Ratschiller über den "allerletzten Tag der Menschheit". (Thomas Zueger / SRF)

Hosea Ratschiller, Jahrgang 1981, ist ein seit Jahren bekannter Satiriker in Österreich und moderiert zahlreiche Kabarett- und Satiresendungen im Radio und Fernsehen.