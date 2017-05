Live-Mitschnitt vom Salzburger Stier 2017 Preisträger Helmut Schleich: Ein satirischer Widergänger

Er ist seit Jahren eine der markantesten Größen in der deutschsprachigen Kabarett-Landschaft: Helmut Schleich. Der 1967 geborene Künstler verbindet scharfe politische Satire mit höherem Unfug und eindrucksvollem Typenkabarett. Dafür wurde er am 6. Mai im Stadttheater in Schaffhausen mit dem "Salzburger Stier" ausgezeichnet.

Von Daniela Mayer