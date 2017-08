In Barcelona ist ein Transporter in eine Menschenmenge gerast. Es gab Tote und viele Verletzte. Die Polizei geht von einem Terroranschlag aus und hat einen Verdächtigen festgenommen. Wir halten Sie über die Ereignisse mit diesem Live-Blog auf dem Laufenden.

Der Anschlag ereignete sich auf der Touristenmeile "La Rambla" in Barcelona.

Nach jüngsten Erkenntnissen sind 13 Menschen getötet worden.

Im Ausland haben viele Staats- und Regierungschefs sowie Bürgermeister schockiert reagiert.

+++ 20.51 Uhr +++ Auch die spanische Polizei weist nun darauf hin, dass es bei Facebook wieder den "Safety Check" gibt, wenn man mitteilen möchte, dass man in Sicherheit ist.

Si estás en #Barcelona y te encuentras OK, informa a familiares y amigos a través de #Safetycheck de Facebook https://t.co/WWhD8v22ey pic.twitter.com/eqbqvDmHeV — Policía Nacional (@policia) 17. August 2017

+++ 20.49 Uhr +++ Nach einem Bericht der Zeitung "La Vanguardia" ist einer von möglicherweise mehreren Tätern bei einem Schusswechsel getötet worden.

+++ 20.48 Uhr +++ Bundesinnenminister de Maizière zeigt sich erschüttert.

#deMaizière: Ich bin tief erschüttert. In tiefer Trauer bin ich bei den Opfern & Angehörigen. Solidarität gilt spanischem Volk. #Barcelona — BMI (@BMI_Bund) 17. August 2017

+++ 20.45 Uhr +++ Frankreichs Staatspräsident steht ebenfalls an der Seite Barcelonas - und sagt es auf Spanisch.

Solidaridad con #Barcelona. Estamos a su lado. 🇫🇷🇪🇸 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 17. August 2017

+++ 20.43 Uhr +++ Das spanische Königshaus twittert solidarisch: "Ganz Spanien ist Barcelona".

Son unos asesinos, simplemente unos criminales que no nos van a aterrorizar. Toda España es Barcelona. Las Ramblas volverán a ser de todos. — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) 17. August 2017

+++ 20.41 Uhr +++ Laut "El País" unterbricht Regierungschef Rajoy seinen Urlaub und ist auf dem Weg nach Barcelona.

+++ 20.30 Uhr +++ Nach Angaben des katalanischen Innenministeriums gab es mindestens 13 Tote und rund 50 Verletzte.

+++ 20.25 Uhr +++ Die katalanische Polizei bestätigt nun die Festnahme eines Verdächtigen. Dem Tweet zufolge hat sich niemand in einer Bar verschanzt.

There is no one entrenched itself in any bar in the center of #Barcelona. We have arrested one man. We treat it as a terrorist attack — Mossos (@mossos) 17. August 2017

+++ 20.16 Uhr +++ Hören Sie hier noch einmal den Bericht des Spanien-Korrespondenten Marc Dugge aus unserer Sondersendung um kurz nach 20 Uhr.

+++ 20.11 Uhr +++ In den sozialen Netzwerken wird - ähnlich wie im Falle von Brüssel - dazu aufgerufen, Bilder von Katzen zu posten, anstelle von Tatort- oder Opferbildern.

Pedimos que NO se divulguen imágenes del atentado en #RedesSociales y también en medios de comunicación - A lot of cats in Barna! pic.twitter.com/MJhaeTKcDX — VOSTspain (@vostSPAIN) 17. August 2017

+++ 20.05 Uhr +++ US-Präsident Trump verurteilt den Terroranschlag von Barcelona.

The United States condemns the terror attack in Barcelona, Spain, and will do whatever is necessary to help. Be tough & strong, we love you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17. August 2017

+++ 20.04 Uhr +++ Nach einem Bericht des Senders TVE soll es inzwischen eine Festnahme gegegen haben, es gibt dafür aber noch keine Bestätigung.

+++ 19.53 Uhr +++ Reuters twittert eine Karte aus Barcelona, wo der Anschlag auf der Flaniermeile "La Rambla" stattfand.

See map of where van crashed into #Barcelona crowd near Las Ramblas avenue: https://t.co/kLuDe4M59S More here: https://t.co/FiwU6c6p1Z pic.twitter.com/zfoXV87WCj — Reuters Top News (@Reuters) 17. August 2017

+++ 19.52 Uhr +++ Der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert, spricht von einem "widerwärtigen Anschlag".

+++ 19.42 Uhr +++ Auch Nizzas Bürgermeister reagiert schockiert - in Nizza waren am Abend des Nationalfeiertags 2016 bei einem Terroranschlag mit einem Lastwagen auf der "Promenade des Anglais" mehr als 80 Menschen getötet worden.

Effroi après l'attaque terroriste à #Barcelone. @villedenice est solidaire des Barcelonais. Soutien aux victimes de cette attaque ignoble. — Christian Estrosi (@cestrosi) 17. August 2017

+++ 19.40 Uhr +++ Der Deutschlandfunk berichtet um 20.05 Uhr in einer Sondersendung über die Ereignisse von Brüssel.

+++ 19.34 Uhr +++ Das katalanische Innenministerium bestätigt jetzt einen Toten und mehr als 30 Verletzte, darunter zehn Schwerverletzte.

+++ 19.31 Uhr +++ Die Einsatzkräfte in Barcelona rufen zum einen dazu auf, auf den Straßen Platz für Rettungsfahrzeuge zu lassen - und zum anderen dazu, nur in dringenden Fällen auf die Straße zu gehen.

FOR POLICE CONTROLS IN THE CITY OF BARCELONA AVOID THE DISPLACEMENT THAT ARE NOT STRICTLY NEEDED #Barcelona #Rambles — EmergènciesCatalunya (@emergenciescat) 17. August 2017

+++ 19.29 Uhr +++ Auch Brüssel- als Stadt, in der sich ebenfalls schon mehrere Anschläge ereignet haben, steht an der Seite der Menschen in Barcelona.

Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers van de aanslag in #Barcelona. BXL betuigt haar solidariteit met de naasten van de slachtoffers pic.twitter.com/wl9H928SY7 — Stad Brussel (@StadBrussel) 17. August 2017

+++ 19.27 Uhr +++ "Safety Check": Auf Facebook gibt es auch bei diesem Anschlag wieder die Möglichkeit, mitzuteilen, dass man in Sicherheit ist.

+++ 19.23 Uhr +++ Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo zeigt sich bestürzt - Paris war selbst mehrfach Schauplatz von Terroranschlägen mit vielen Toten und Verletzten.

Tristesse et indignation face à l'acte terroriste qui vient de survenir à #Barcelone. Tout mon soutien aux victimes et à leurs proches. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 17. August 2017

+++ 19.17 Uhr +++ Bundesaußenminister Gabriel spricht den Opfern und allen Betroffenen sein Mitgefühl aus.

AM @sigmargabriel: Bin tief erschüttert über Nachrichten aus #Barcelona. Unser Mitgefühl gilt den Opfern und ihren Freunden und Angehörigen. — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) August 17, 2017

+++ 19.12 Uhr +++ Weitere Bilder aus Barcelona.

Verletzte Person in Barcelona wird weggetragen (dpa-Bildfunk / AP / Oriol Duran)

+++ 19.10 Uhr +++ Die Einsatzkräfte veröffentlichen für alle Betroffenen eine Service-Hotline.

INFORMACIÓN SERVICIO:

Si necesita información sobre el incidente de Plaza Cataluña de Barcelona puede contactar con el teléfono +34932142124 — EmergènciesCatalunya (@emergenciescat) 17. August 2017

+++ 19.05 Uhr +++ Nun schreibt auch "La Vanguardia", dass sich einer von möglicherweise mehreren Verdächtigen in einer Bar verschanzt hat.

+++ 18.58 Uhr +++ Nach Berichten von "La Vanguardia" und "El Mundo", die als seriöse Zeitungen gelten, hat sich die Zahl der Toten auf mindestens zwölf erhöht. Es gibt dafür aber noch keine Bestätigung seitens der Behörden.

+++ 18.56 Uhr +++ Nun twittert auch die katalanische Polizei, dass es sich um einen Terroranschlag handelt.

Es confirma atemptat terrorista. S'ha activat el protocol d'atemptat terrorista — Mossos (@mossos) 17. August 2017

+++ 18.51 Uhr +++ Die Zeitung "El País" bestätigt nochmals: Die Behörden behandeln das Geschehen von Barcelona als Terroranschlag.

+++ 18.48 Uhr +++ Inzwischen ist auch das Weiße Haus informiert. Der Stabschef hält US-Präsident Trump über die Ereignisse von Barcelona auf dem Laufenden.

White House on #Barcelona: "The chief of staff is aware of the situation, and keeping the president abreast." https://t.co/2NRaDoEIrA pic.twitter.com/YyBMTTewrO — The Boston Globe (@BostonGlobe) August 17, 2017

+++ 18.46 Uhr +++ Es gibt Berichte darüber, dass einer von möglicherweise mehreren Verdächtigen sich auf der Flucht in einem Restaurant verschanzt hat. Als Quelle werden "Polizeikreise" genannt.

+++ 18.42 Uhr +++ Die spanische Polizei dankt ausdrücklich allen Medien und allen Einzelpersonen, die gar keine oder nur verpixelte Bilder von Opfern und Polizeieinsatz zeigen.

GRACIAS a todos los medios y particulares que estáis pixelando y obviando imágenes duras de víctimas y de operativo policial. #RESPETO — Policía Nacional (@policia) 17. August 2017

+++ 18.38 Uhr +++ Das Auswärtige Amt hat seine Reise- und Sicherheitshinweise für Spanien aktualisiert und schreibt zu den Ereignissen von Barcelona: "Reisenden wird geraten, den Bereich weiträumig zu meiden, den Anweisungen der Sicherheitskräfte Folge zu leisten und sich über die lokalen Medien zu informieren."

+++ 18.32 Uhr +++ Die Behörden geben nun die Zahl der Todesopfer mit zwei an. Es soll rund 20 Verletzte geben.

+++ 18.31 Uhr +++ Die Polizei ruft die Bevölkerung in mehreren Sprachen dazu auf, die sozialen Netzwerke zu nutzen, um sich mit Freunden und Familie kurzzuschließen - und die Telefonleitungen wenn möglich freizuhalten.

#Barcelona #Rambles Merci d'utiliser les réseaux sociaux pour informer votre entourage et libérer les lignes téléphoniques. — EmergènciesCatalunya (@emergenciescat) 17. August 2017

+++ 18.28 Uhr +++ Die Polizei bestätigt laut "El País" mehrere Tote bei dem Attentat.

+++ 18.27 Uhr +++ Die Zug- und Metrostationen rund um den Ort des Geschehens sind geschlossen.

+++ 18.25 Uhr +++ Es gibt weitere Bilder aus Barcelona.

Polizeikräfte in einem abgesperrten Bereich nach einem Terroranschlag in Barcelonas Flaniermeile La Rambla. (AFP / Josep LAGO)

+++18.21 Uhr +++ Auch EU-Parlamentspräsident Tajani zeigt sich solidarisch mit den Terroropfern von Barcelona.

Mi solidaridad con las víctimas del atentado terrorista de #Barcelona. Apoyo total a las autoridades.Toda la UE unida en defensa de la paz. — EP President Tajani (@EP_President) August 17, 2017

+++ 18.20 Uhr +++ Erste Reaktionen: Die Europäischen Grünen zeigen sich schockiert von den Ereignissen.

We are shocked by the gut-wrenching news coming from #Barcelona. pic.twitter.com/jlreKz0egi — Europagruppe GRÜNE (@Gruene_Europa) August 17, 2017

+++ 18.18 Uhr +++ Premierminister Rajoy steht in Kontakt mit den Behörden.

#BREAKING

Spanish Prime Minister says in contact with authorities, priority to attend to the injured #Barcelona — Sarah Kelly (@SarahKellyTV) August 17, 2017

+++ 18.15 Uhr +++ Nach einem Bericht von El Pais stuft die spanische Polizei das Geschehen nun als "Terroranschlag" ein.

+++ 18.12 Uhr +++ Korrespondentin berichtet live im Deutschlandfunk aus der Nähe des Tatorts. Sie sagt, die Gefahr für die Bevölkerung scheine noch nicht gebannt zu sein.

+++ 18.06 Uhr +++ Nach weiteren Berichten haben sich zwei bewaffnete Männer in einem Restaurant verschanzt.

+++ 17.57 Uhr +++ Die Tageszeitung La Vanguardia aus Barcelona berichtet, es habe mehrere Tote gegeben.

+++ 17.45 Uhr +++ Nachrichtenagentur AFP spricht von Terroranschlag.

+++ 17.30 Uhr +++ Anschlag oder Unfall, Hintergründe unklar.

+++ 17.20 Uhr +++ Erste Berichte aus Barcelona: Ein Kleinlaster ist in einem Menschenmenge gerast.