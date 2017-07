Der G20-Gipfel in Hamburg geht in die Schlussphase. Beim Thema Handel zeichnet sich eine Einigung ab - beim Klima ist noch offen, ob es eine gemeinsame Erklärung geben wird. Das Treffen wird weiter von Demonstrationen begleitet - und überall sind noch die Spuren der gestrigen Krawallnacht zu sehen. Die wichtigsten Ereignisse rund um den G20-Gipfel in unserem Liveblog.

Das Wichtigste:

Im Handelsstreit zeichnet sich ein Kompromiss ab: Nach Agenturberichten wollen sich die G20s-Staaten zum freien Handel und gegen Protektionismus bekennen.

Mit 325 Millionen Dollar unterstüzen die G20 ein Förderprogramm für Unternehmerinnen in Entwicklungsländern

Beim Thema Klima könnte es auf ein Bekenntnis von 19 der 20 Länder zum Pariser Abkommen hinauslaufen - die USA blieben außen vor.

Nach den erneuten Krawallen in der Nacht ist von den "schwersten Ausschreitungen" seit Jahrzehnten in Hamburg die Rede.

Unser Liveblog:

+++ 11:21 +++ Bilanz der Hamburger Feuerwehr: Am Freitag und in der Nacht zum Samstag mussten Rettungskräfte rund 200 Mal ausrücken. 70 kleinere und größere Feuer wurden gelöscht, es gab 126 Rettungsdiensteinsätze. Die Zahl der Verletzten konnte die Feuerwehr nicht beziffern.

+++ 11:17 +++ Ein Großteil der Warenhäuser und Geschäfte in der Hamburger Innenstadt bleibt heute geschlossen. Das berichtete City-Managerin Brigitte Engler der Deutschen-Presse-Agentur. Viele Ladeninhaber an der Mönckebergstraße bis zum Gänsemarkt hätten sich nach den Krawallen vergangene Nacht dazu entschlossen - auch, um ihre Mitarbeiter zu schützen. Ausschreitungen in der Innenstadt hat es nicht gegeben.

+++ 11:16 +++ Das große Aufräumen nach der Krawallnacht +++

+++ 11:11 +++ Die Organisatoren der Demonstration "Grenzenlose Solidarität statt G20" lehnen eine Distanzierung von den Gewaltexzessen im Hamburger Schanzenviertel ab. "Wenn wir uns distanzieren, nützt das keinem, und wenn wir uns nicht distanzieren nützt das auch keinem", sagte Werner Rätz vom globalisierungskritischen Netzwerk Attac.

+++ 10:57 +++ Aus Sicht des Hilfswerks Misereor geht der Einsatz der G20 für Afrika nicht nicht weit genug. "Wir vermissen ein klares Bekenntnis zu den notwendigen ökologischen und sozialen Leitplanken", sagte Misereor-Entwicklungsexperte Schilder. Kanzlerin Merkel hatte am Freitagabend betont, die G20 planten zahlreiche Investitionen auf dem afrikanischen Kontinent.

+++ 10:50 +++ Nach der Krawallnacht in Hamburg spricht die Polizei von einer "neuen Dimension" der Gewalt und Aggression gegen ihre Beamten. Ohne Einschreiten von Spezialeinheiten hätten sich die Polizeibeamten in Lebensgefahr begeben können, sagte ein Sprecher. Die Polizei rechnet auch heute mit schweren Auseinandersetzungen. Es gebe "deutliche Hinweise", dass sich Gewalttäter auch unter die heutigen Grolßdemos mischen könnten.

+++ 10:46 +++ Die Staats- und Regierungschefs haben einen Fonds zur Förderung von Unternehmerinnen in Entwicklungsländern aufgelegt. Zugesagt wurden insgesamt 325 Millionen Dollar. Nach den Worten von Kanzlerin Merkel soll die Initiative Frauen in armen Ländern dabei helfen, ihre Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Der Fonds geht auf eine Initiative von Weltbankchef Jim Yong Kim und der Präsidententochter Ivanka Trump zurück. Die Mittel sollen von der Weltbank vergeben werden.

+++ 10:34 +++ Lob von Trump: Der US-Präsident hat Kanzlerin Merkel für ihre Arbeit bei der Ausrichtung des G20-Gipfels in Hamburg gedankt. "Es ist unglaublich, wie die Dinge hier angegangen wurden", sagte Trump. Merkel habe eine hervorragenden Job gemacht, obwohl sie von "einer ganzen Menge Leute" gestört worden sei, sagte Trump, offenbar mit Blick auf die gewalttätigen Proteste in Hamburg.

+++ 10:15 +++ Zur heutigen Demo "Grenzenlose Solidarität statt G20" rechnen die Veranstalter mit bis zu 100.000 Teilnehmern. Beginnen soll die Veranstaltung um 11 Uhr am Deichtorplatz. Gegen 13 Uhr soll sich der Protestzug dann Richtung Reeperbahn in Bewegung setzen. Es ist eine von zwei großen Abschlussdemonstrationen am letzten Tag des G20-Gipfels.

Erste Teilnehmer der Demo "G20-not welcome!" treffen am #Deichtorplatz ein. Die Stimmung ist entspannt. — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 8. Juli 2017

Die zweite Großdemo unter dem Motto "Hamburg zeigt Haltung" soll um 12 Uhr am Fischmarkt starten.

+++ 9:50 +++ Verschärfte Sicherheitsvorkehrungen am Tagungsort der G20: Mehreren Journalisten ist die Akkreditierung "aus Sicherheitsbedenken" entzogen worden, am Pressezentrum werden Journalisten von Polizisten kontrolliert. Einem Fotografen des "Weser-Kurier" soll die Akkreditierung ohne Begründung entzogen worden sein. Auch andere Journalisten berichten auf Twitter, ihnen seien Zugangsberechtigungen weggenommen worden.

Auf Anweisung des BKA Einsatzleiter wurde mir am Eingang zum #g20 Pressezentrums gerade die G20 Akkreditierung abgenommen. #Pressefreiheit — Björn Kietzmann (@bjokie) 7. Juli 2017

Das BKA hat inzwischen bestätigt, dass es eine "anlassbezogene Sicherheitsprüfung" gebe.

+++ 9:40 +++ Am Morgen haben sich Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron mit dem russischen Staatschef Putin getroffen. Sie wollen über den Krieg in der Ostukraine beraten und Möglichkeiten für eine politische Lösung ausloten.

Dreiertreffen zur Ostukraine: Bundeskanzlerin Merkel, Frankreichs Präsident Macron und Russlands Präsident Putin (AFP Pool)

+++ 9:30 +++ Nach inoffiziellen Angaben haben sich die G20 beim Thema Freihandel auf einen Kompromiss geeinigt. Laut Deutscher Presse-Agentur bekennen sich die führenden Industrie- und Schwellenländer zum freien Handel und gegen Protektionismus. Damit auch die USA zustimmen, wird noch eine weitere Formulierung zugefügt, mit der "die Rolle legitimer Verteidigungsinstrumente im Handel" anerkannt wird.

+++ 9:17 +++ Bundesjustizminister Maas verurteilte die Gewalt rund um den G20-Gipfel.

Wer Polizisten verletzt u. randaliert,verdient keine Toleranz. Diese extremist. Kriminellen gehören nicht auf die Straße,sondern vor Gericht — Heiko Maas (@HeikoMaas) 8. Juli 2017

Hamburgs Erster Bürgermeister Scholz appellierte an die Globalisierungskritiker, friedlich zu protestieren. Für heute sind sind weitere Demonstrationen und Proteste angemeldet. Zu einem der größten Demozüge werden bis zu 100.000 Menschen erwartet.

+++ 09:14 +++ Die Teilnehmer des G20-Gipfels wollen heute unter anderem über die Themen Afrika und Migration sowie über die Förderung von Frauen in Entwicklungsländern sprechen.

+++ 9:06 +++ Der CDU-Innenpolitiker Schuster fordert angesichts der Krawalle rund um den G20-Gipfel für ein härteres Vorgehen gegen Linksextremisten. Wenn Unterschiede in der Bekämpfung von Rechts- und Linksextremismus gemacht würden, "stimme etwas nicht", sagte Schuster im Deutschlandfunk.

Fordert ein härteres Vorgehen gegen Linksextremisten: Der CDU-Innenpolitiker Schuster (imago/DLF)

Schuster kritisierte auch das Vorgehen der Justiz. Diese müsse sich fragen lassen, ob angesichts der schon im Vorfeld klar erkennbaren Gewaltneigung nicht stärker von Versammlungsauflagen- und Verboten hätte Gebrauch gemacht werden müssen.

+++ 09:00 +++ Vorläufige Bilanz aus Polizeisicht: Allein im Schanzenviertel wurden 14 Menschen festgenommen, 63 waren vorrübergehend in Gewahrsam. Die Polizei beklagt 213 verletzte Einsatzkräfte - unklar ist, wieviele Verletzte es auf Seiten der Demonstranten gibt - die Rede ist von mindestens elf Schwerverletzten.

+++ 8:35 +++ Aufräumarbeiten nach der gestrigen Krawallnacht. Im Vorfeld des letztens Gipfeltages hatten Hunderte Autonome vor allem im Schanzenviertel randaliert, Geschäfte geplündert und Barrikaden in Brand gesetzt.

G20-Gipfel - nach den Ausschreitungen (Axel Heimken/dpa)