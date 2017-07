Der Hamburger G20-Gipfel hat sich auf eine gemeinsame Erklärung geeinigt. Dissens beim Klimaschutz mit den USA bleibt. Auf den Straßen Hamburg sind wieder Zehntausende bei verschiedenen Demos auf der Straße. Bislang ist es friedlich. Die wichtigsten Ereignisse in unserem Dlf24-Liveblog.

Das Wichtigste:

Die G20-Staaten haben sich auf eine Abschluss-Erklärung geeinigt.

SPD-Chef Schulz fordert nach Krawallen und Plünderungen durch G20-Gegner schnelle Hilfe für die Geschädigten.

Die Polizei befürchtet, dass heute wieder Krawallmacher unter den Demonstranten sind.

Unser Liveblog:

+++ 16.29 +++ Pressekonferenz mit Merkel beendet.

+++ 16.20 +++ Merkel sagt: Wir haben die Differenzen mit der Türkei nicht unter den Tisch gekehrt. Ihr Treffen mit Präsident Erdogan habe deutlich gemacht, dass es tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten gebe.

+++ 16.08 +++ Russlands Präsident Wladimir Putin sagt, er habe während des Gipfels eine persönliche Beziehung zu US-Präsident Trump entwickelt. Trump sei in der Realität ganz anders als der Trump, den man im Fernsehen sehe. Er habe Grund zu der Annahme, dass Beziehungen etwickelt werden könnten, die gebraucht würden.

+++ 16.04 +++ Weiterhin friedliche Stimmung bei der Demo "Hamburg zeigt Haltung".

+++ 16.03 +++ Zum Thema Afrika sagt Merkel, dass die jahrelang praktizierte klassische Entwicklungshilfe den Kontinent nicht weiterbringe. Vielmehr müssten Bedingungen erfüllt werden, damit sich die Wirtschaft engagiert, wie etwa Transparenz und Rechtssicherheit. Der G20-Gipfel sei sich hier einig, es habe sich in Hamburg aber nicht um eine Geberkonferenz gehandelt.

+++ 16.01 +++ Merkel verurteilt "entfesselte Gewalt und ungehemmte Brutalität" mancher Demonstranten: "Wer so handelt, dem geht es nicht um politische Kritik oder um ein besseres Leben für die Menschen unserer Erde."

+++ 15:59 +++ Merkel sagt: Wir prüfen, wie wir die Opfer der Krawalle entschädigen können. "Ich sage ausdrücklich, wir prüfen wie, nicht ob."

+++ 15.57 +++ Merkel betont mit Blick auf den Klimaschutz, wo es keinen Konsens gebe, müsse auch in der Abschlusserklärung der Dissens erscheinen. Die USA wollten weiterhin aus dem Pariser Abkommen aussteigen. Sie sei aber sehr froh, dass alle anderen einig seien, dass das Abkommen unumkehrbar sei und die Verpflichtungen schnellstmöglich umgesetzt werden müssten.

+++ 15.53 +++ Merkel sagt, die G20-Staaten wollten weiter an der Stabilität des Finanzsystems arbeiten, zum Beispiel bei der Regulierung von Schattenbanken außerhalb des Bankensystems. Von zentraler Bedeutung sei auch die Steuergerechtigkeit. Hier müsse die BEPS-Initiative der G20 weiter umgesetzt werden.

US Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping haben sich mit ihren Delegationen am Rande des G20-Gipfel zu einem bilateralen Austausch getroffen. (AFP / Saul Loeb)

+++ 15.52 +++ Merkel sagt, der Gipfel sei sich einig, dass Märkte offengehalten werden müssten. Protektionsimus müsse bekämpft werden, unfaire Handelspraktiken ebenso. Eine entscheidende Rolle spiele das regelbasierte internationale Handelssystem in Gestalt der Welthandelsorganisation WTO. Auch bilaterale Abkommen müssten sich diesen Regeln unterordnen.

+++ 15.47 +++ Merkel: Die G20 haben zu allen Themen Ergebnisse erreicht, auch beim Handel. "Märkte müssen offengehalten werden."

+++ 15.45 +++ Merkel spricht zum Abschluss des Gipfels bei einer Pressekonferenz.

+++ 15.42 +++ Demonstranten widersetzen sich nach Polizei-Angaben mit Tritten und Schlägen mit Fahnenstangen. Die Beamten versuchen, das Vermummungsverbot durchzusetzen.

+++ 15.35 +++ Reuters meldet: Die G20-Staaten haben sich auf dem Hamburger Gipfel laut Diplomaten auf eine Abschlusserklärung verständigt. Darin gibt es demnach eine gemeinsame Position zu Handelsfragen und dem Klimaschutz, bei dem die USA allerdings an ihrem Ausstieg aus dem Pariser Abkommen festhalten.

+++ 15.24 +++ Die Demo "Grenzenlose Solidarität", bei der sich die Polizei auf neue Krawallen eingestellt hat, ist bis zum frühen Nachmittag auf 22.000 Teilnehmer angewachsen. Die Partei Die Linke spricht indes von 200.000. Der Linken-Bundestagsabgeordnete Jan van Aken führt den Protest gegen Armut und Krieg als Ursachen von Flucht an. Friedensinitiativen, aber auch Autonome und Linksextreme unterstützten diese Demo. Zwischen 16 und 18 Uhr soll sie am Millerntorplatz enden.

+++ 15.17 +++ Polizei geht gegen Personen vor, die sich begonnen haben, zu vermummen.

+++ 15.12 +++ Tausende Menschen beteiligten sich friedlich an der Demonstration "Hamburg zeigt Haltung", zu der bürgerliche Parteien und Kirchen aufgerufen hatten. Die Polizei sprach von rund 5.000 Teilnehmern, die Veranstalter von etwa 10.000.

+++ 15:11 +++ Die SPD fordert nach den Krawallen und Plünderungen durch G20-Gegner schnelle Hilfe für die Geschädigten. Die Leidtragenden neben den Polizisten seien die Bürger, deren Autos angezündet, die Händler, deren Läden geplündert, die Anwohner, deren Fensterscheiben zertrümmert worden seien, sagte Parteichef Martin Schulz: "Ihnen allen muss jetzt schnell und unbürokratisch geholfen werden. Die Opfer zu entschädigen, ist eine nationale Aufgabe."

+++ 14:44 +++ US-Präsident Trump sagt 639 Millionen Dollar als humanitäre Hilfe für Afrika zu. Davon sollen 331 Millionen Dollar an die vom Hungertod bedrohten Menschen in Somalia, Südsudan, Nigeria und Jemen gehen.

+++ 14:20 +++ Die Polizei in Hamburg twittert:

+++ 13:50 +++ Die globalisierungskritische Organisation Attac hat sich von den gewaltsamen G20-Protesten distanziert: "Attac hat mit den sinnlosen Zerstörungen der vergangenen Nacht in Hamburg nichts zu tun und lehnt sie ab."

+++ 13:45 +++ In der Diskussion um den Klimaschutz sind die USA unter den G20-Staaten offenbar isoliert. Wie die Deutsche Presse-Agentur meldet, bekräftigten 19 Mitglieder der Staatengruppe ihr Festhalten am Pariser Klimaschutz-Abkommen. Dem amerikanischen Wunsch nach Neuverhandlungen werde in dem Dokument eine Absage erteilt.

+++ 13:37 +++ Bundesinnenminister de Maizière (CDU) hat die Entscheidung für Hamburg als Ort des G20-Treffens trotz der schweren Ausschreitungen verteidigt. Die Polizisten verdienten Unterstützung und Solidarität: "Wir dürfen auch nicht zulassen, dass eine Gruppe radikaler Gewalttäter, Brandstifter und Plünderer ernsthaft bestimmen darf, ob, wann und wo Staats- und Regierungschefs zu absolut notwendigen Gesprächen und Verhandlungen zusammenkommen". erklärte de Maizière.

+++ 13:15 +++ Die Demonstration "G20 - not welcome!" setzt sich nach Angaben der Polizei mit 20.000 Teilnehmern in Bewegung.

+++ 13:06 +++ Mit einem gemeinsamen Gottesdienst haben die christlichen Kirchen in Hamburg ihren Protest gegen die Politik der G20 zum Ausdruck gebracht. 116 Länder seien kritisch verschuldet, kritisierte Bischof Charles Jason Gordon von Barbados. Ein Prozent der Weltbevölkerung besitze mehr als die übrigen 99 Prozent. Es fehle an "moralischer Energie".

+++ 13:04 +++ Die CSU hat die Linkspartei nach den Krawallen am Rande des G20-Gipfels in Hamburg scharf kritisiert. "Mit ihren verharmlosenden Äußerungen und Angriffen auf die Polizei disqualifizieren sich die Linken für jede Regierungsbeteiligung im Bund", erklärte CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt.

+++ 12:52 +++ Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) appelliert an die Bevölkerung, sich von Gewalttätern zu distanzieren. Es habe in den vergangenen Tagen immer wieder eine große Unterstützung von Schaulustigen für Randalierer gegeben. Wer keine Gewalt wolle, müsse Abstand zu Gewalttätern halten, betonte Grote.

+++ 12:36 +++ Bei den Protesten gegen den G20-Gipfel wurden bislang 265 Personen festgesetzt. Die Hamburger Polizei spricht von 143 Festnahmen und 122 Ingewahrsamnahmen. Die Zahl der bei den Ausschreitungen verletzten Polizisten wird inzwischen mit 213 angegeben. Ein Polizeisprecher verteidigte die Einsatzkräfte gegen den Vorwurf, sie seien in der Nacht bei den stundenlangen schweren Krawallen im Schanzenviertel zu spät eingeschritten.

Proteste und schwere Ausschreitungen bestimmen den G20-Gipfel. (dpa / picture alliance / Marcus Brandt)

+++ 12:33 +++ Die G20-Staaten wollen das weltweite Wirtschaftswachstum vorantreiben. Nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur verabschiedeten die Staats- und Regierungschefs dazu einen gemeinsamen Aktionsplan. Als Herausforderungen werden ein schwaches Produktivitätswachstum, Einkommensungleichheit und die Alterung der Gesellschaft genannt. Zur Ankurbelung der Konjunktur plädieren die G20-Staaten für einen Mix aus finanz- und geldpolitischen Maßnahmen sowie Strukturreformen.

+++ 12:31 +++ Das Dreiertreffen von Bundeskanzlerin Merkel, Frankreichs Präsident Macron und Kremlchef Putin zur Ukraine-Krise hat offenbar keinen Fortschritt gebracht. Die Umsetzung der Minsker Friedenvereinbarungen trete auf der Stelle, sagte Putins Sprecher Peskow. Von deutscher Seite hieß es nur, es herrsche Einigkeit darüber, den angestrebten Waffenstillstand umfassend umzusetzen.

Macron, Putin und Merkel führten Gespräche über Waffenstillstand in der Ukraine (AFP, dpa - Tobias Schwarz)

+++ 12:29 +++ Papst Franziskus hat die G20-Staaten vor einem Schulterschluss zulasten von Flüchtlingen gewarnt. Die G20 machten ihm Sorgen, weil sie sich gegen Migranten in der Hälfte der Welt richteten, zitierte die italienische Zeitung La Repubblica das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche.

+++ 12:20 +++ Der New Yorker Bürgermeister und Donald-Trump-Gegner Bill de Blasio befürchtet, dass am Ende des G20-Gipfels viele "verpasste Chancen" stehen werden. Trotzdem sei es richtig, dass die Staats- und Regierungschefs sich treffen.

+++ 12:18 +++ Zur ersten Groß-Demonstration heute haben sich nach Angaben der Polizei bislang 12.000 Teilnehmer am Deichtorplatz versammelt

+++ 12:16 +++ China bekennt sich zu seinen Verpflichtungen aus dem Pariser Klima-Abkommen. Das habe Präsident Xi seinem französischen Kollegen Macron versichert, teilte das chinesische Außenministerium mit.

+++ 12:14 +++ Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz hat die Polizei gegen Kritik in Schutz genommen. Es sei "unerhört und populistisch, wenn einige Politiker der Polizei vorwerfen, sie wäre für die Ausschreitungen von Linksautonomen mitverantwortlich", sagte Sachsens Ressortchef Ulbig.

+++ 12:05 +++ #Hamburgräumtauf: Mit dieser Initiative wollen Hamburger Bürger ihre Stadt nach den G20-Krawallen ab morgen wieder auf Vordermann bringen.

Die Aktion kommt im Netz überwiegend gut an - auf Facebook hatten sich am Mittag bereits über 4.000 Freiwillige gemeldet.

+++ 12:01 +++ Nach der Festnahme ihrer Führungskräfte in der Türkei hat Amnesty International die "katastrophale Menschenrechtslage" in dem Land kritisiert. Amnesty-Generalsekretär Shetty forderte die Gipfelteilnehmer auf, Druck auf den türkischen Präsidenten Erdogan auszuüben.

+++ 11:52 +++ Greenpeace-Aktivisten demonstrieren im Hamburger Hafen für einen Ausstieg aus der Kohle. Die Aktivisten fordern von Bundeskanzlerin Merkel und ihren G20-Kollegen, klimaschädliche Kohle schneller durch saubere, erneuerbare Energien zu ersetzen.

+++ 11:48 +++ Wegen der Ausschreitungen rund um den Gipfel ist Hamburgs Bürgermeister Scholz unter Druck geraten. Die oppositionelle CDU warf ihm und seiner rot-grünen Regierung vor, die Lage unterschätzt und alle Warnungen "weggelächelt" zu haben.

+++ 11:45 +++ Russland ist enttäuscht über die Umsetzung des Minsker Friedensabkommens in der Ukraine. Diese laufe nur schleppend, hieß es. Nach einem Treffen von Präsident Putin, Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron sei man sich einig, dass Maßnahmen ergriffen werden müssten, um einen Waffenstillstand zu erreichen.

+++ 11:33 +++ Festnahme wegen versuchten Mordes: Die Polizei hat einen Verdächtigen ermittelt, der einen Hubschrauberpiloten mit einem Laserpointer geblendet haben soll. Der 27-Jährige wurde am Morgen festgenommen, jetzt entscheidet der Haftrichter.

+++ 11:21 +++ Bilanz der Hamburger Feuerwehr: Am Freitag und in der Nacht zum Samstag mussten Rettungskräfte rund 200 Mal ausrücken. 70 kleinere und größere Feuer wurden gelöscht, es gab 126 Rettungsdiensteinsätze. Die Zahl der Verletzten konnte die Feuerwehr nicht beziffern.

+++ 11:17 +++ Ein Großteil der Warenhäuser und Geschäfte in der Hamburger Innenstadt bleibt heute geschlossen. Das berichtete City-Managerin Brigitte Engler der Deutschen Presse-Agentur. Viele Ladeninhaber an der Mönckebergstraße bis zum Gänsemarkt hätten sich nach den Krawallen vergangene Nacht dazu entschlossen - auch, um ihre Mitarbeiter zu schützen. Ausschreitungen in der Innenstadt hat es nicht gegeben.

+++ 11:16 +++ Das große Aufräumen nach der Krawallnacht

+++ 11:11 +++ Die Organisatoren der Demonstration "Grenzenlose Solidarität statt G20" lehnen eine Distanzierung von den Gewaltexzessen im Hamburger Schanzenviertel ab. "Wenn wir uns distanzieren, nützt das keinem, und wenn wir uns nicht distanzieren nützt das auch keinem", sagte Werner Rätz vom globalisierungskritischen Netzwerk Attac.

+++ 10:57 +++ Aus Sicht des Hilfswerks Misereor geht der Einsatz der G20 für Afrika nicht nicht weit genug. "Wir vermissen ein klares Bekenntnis zu den notwendigen ökologischen und sozialen Leitplanken", sagte Misereor-Entwicklungsexperte Schilder. Kanzlerin Merkel hatte am Freitagabend betont, die G20 planten zahlreiche Investitionen auf dem afrikanischen Kontinent.

+++ 10:50 +++ Nach der Krawallnacht in Hamburg spricht die Polizei von einer "neuen Dimension" der Gewalt und Aggression gegen ihre Beamten. Ohne Einschreiten von Spezialeinheiten hätten sich die Polizeibeamten in Lebensgefahr begeben können, sagte ein Sprecher. Die Polizei rechnet auch heute mit schweren Auseinandersetzungen. Es gebe "deutliche Hinweise", dass sich Gewalttäter auch unter die heutigen Grolßdemos mischen könnten.

+++ 10:46 +++ Die Staats- und Regierungschefs haben einen Fonds zur Förderung von Unternehmerinnen in Entwicklungsländern aufgelegt. Zugesagt wurden insgesamt 325 Millionen Dollar. Nach den Worten von Kanzlerin Merkel soll die Initiative Frauen in armen Ländern dabei helfen, ihre Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Der Fonds geht auf eine Initiative von Weltbankchef Jim Yong Kim und der Präsidententochter Ivanka Trump zurück. Die Mittel sollen von der Weltbank vergeben werden.

+++ 10:34 +++ Lob von Trump: Der US-Präsident hat Kanzlerin Merkel für ihre Arbeit bei der Ausrichtung des G20-Gipfels in Hamburg gedankt. "Es ist unglaublich, wie die Dinge hier angegangen wurden", sagte Trump. Merkel habe eine hervorragenden Job gemacht, obwohl sie von "einer ganzen Menge Leute" gestört worden sei, sagte Trump, offenbar mit Blick auf die gewalttätigen Proteste in der Stadt.

+++ 10:15 +++ Zur heutigen Demo "Grenzenlose Solidarität statt G20" rechnen die Veranstalter mit bis zu 100.000 Teilnehmern. Beginnen soll die Veranstaltung um 11 Uhr am Deichtorplatz. Gegen 13 Uhr soll sich der Protestzug dann Richtung Reeperbahn in Bewegung setzen. Es ist eine von zwei großen Abschlussdemonstrationen am letzten Tag des G20-Gipfels.

Die zweite Großdemo unter dem Motto "Hamburg zeigt Haltung" soll um 12 Uhr am Fischmarkt starten.

+++ 9:50 +++ Verschärfte Sicherheitsvorkehrungen am Tagungsort der G20: Mehreren Journalisten ist die Akkreditierung "aus Sicherheitsbedenken" entzogen worden, am Pressezentrum werden Journalisten von Polizisten kontrolliert. Einem Fotografen des "Weser-Kurier" soll die Akkreditierung ohne Begründung entzogen worden sein. Auch andere Journalisten berichten auf Twitter, ihnen seien Zugangsberechtigungen weggenommen worden.

Das BKA hat inzwischen bestätigt, dass es eine "anlassbezogene Sicherheitsprüfung" gebe.

+++ 9:40 +++ Am Morgen haben sich Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron mit dem russischen Staatschef Putin getroffen. Sie wollen über den Krieg in der Ostukraine beraten und Möglichkeiten für eine politische Lösung ausloten.

Dreiertreffen zur Ostukraine: Bundeskanzlerin Merkel, Frankreichs Präsident Macron und Russlands Präsident Putin (AFP Pool)

+++ 9:30 +++ Nach inoffiziellen Angaben haben sich die G20 beim Thema Freihandel auf einen Kompromiss geeinigt. Laut Deutscher Presse-Agentur bekennen sich die führenden Industrie- und Schwellenländer zum freien Handel und gegen Protektionismus. Damit auch die USA zustimmen, wird noch eine weitere Formulierung zugefügt, mit der "die Rolle legitimer Verteidigungsinstrumente im Handel" anerkannt wird.

+++ 9:17 +++ Bundesjustizminister Maas verurteilte die Gewalt rund um den G20-Gipfel.

Hamburgs Erster Bürgermeister Scholz appellierte an die Globalisierungskritiker, friedlich zu protestieren. Für heute sind sind weitere Demonstrationen und Proteste angemeldet. Zu einem der größten Demozüge werden bis zu 100.000 Menschen erwartet.

+++ 09:14 +++ Die Teilnehmer des G20-Gipfels wollen heute unter anderem über die Themen Afrika und Migration sowie über die Förderung von Frauen in Entwicklungsländern sprechen.

+++ 9:06 +++ Der CDU-Innenpolitiker Schuster fordert angesichts der Krawalle rund um den G20-Gipfel für ein härteres Vorgehen gegen Linksextremisten. Wenn Unterschiede in der Bekämpfung von Rechts- und Linksextremismus gemacht würden, "stimme etwas nicht", sagte Schuster im Deutschlandfunk.

Fordert ein härteres Vorgehen gegen Linksextremisten: Der CDU-Innenpolitiker Schuster (imago/DLF)

Schuster kritisierte auch das Vorgehen der Justiz. Diese müsse sich fragen lassen, ob angesichts der schon im Vorfeld klar erkennbaren Gewaltneigung nicht stärker von Versammlungsauflagen- und Verboten hätte Gebrauch gemacht werden müssen.

+++ 09:00 +++ Vorläufige Bilanz aus Polizeisicht: Allein im Schanzenviertel wurden 14 Menschen festgenommen, 63 waren vorrübergehend in Gewahrsam. Die Polizei beklagt 213 verletzte Einsatzkräfte - unklar ist, wieviele Verletzte es auf Seiten der Demonstranten gibt - die Rede ist von mindestens elf Schwerverletzten.

+++ 8:35 +++ Aufräumarbeiten nach der gestrigen Krawallnacht. Im Vorfeld des letztens Gipfeltages hatten Hunderte Autonome vor allem im Schanzenviertel randaliert, Geschäfte geplündert und Barrikaden in Brand gesetzt.

G20-Gipfel - nach den Ausschreitungen (Axel Heimken/dpa)