Abseits des G20-Gipfels in Hamburg demonstrieren Gegner des Treffens an verschiedenen Orten. An den Landungsbrücken setzte die Polizei Wasserwerfer ein, um eine Kundgebung aufzulösen. Die wichtigsten Ereignisse im Dlf24-Liveblog.

Auf dem G20-Gipfel in Hamburg haben sich die Teilnehmer zunächst mit Fragen zum Außenhandel beschäftigt. Putin warb für einen freien Handel.

US-Präsident Trump und der russische Staatschef Putin kommen zu einem persönlichen Treffen zusammen.

Gegner des Gipfels sorgen an den Landungsbrücken für weitere Krawalle. Die Polizei setzte Wasserwerfer ein.



Unser Liveblog:

+++19:25+++ Aus dem Hamburger Schanzenviertel wird neuer Krawall gemeldet: Einsatzkräfte wurden dort nach Polizeiangaben vor dem autonomen Zentrum "Rote Flora" mit Gegenständen beworfen. Mehrere Personen hätten sich vermummt und mit Eisenstangen bewaffnet.

+++19:20+++ Die G20-Teilnehmer kommen in der Elbphilharmonie zusammen. Der erste Tag des Gipfels soll dort mit einem Konzert zu Ende gehen.

+++19:00+++ Die russische Nachrichtenagentur Interfax gibt erste Details des Treffens zwischen Donald Trump und Wladimir Putin bekannt: Die beiden hätten über die Konflikte in Syrien und in der Ukraine gesprochen. Auch der Kampf gegen den Terrorismus und der Schutz vor Cyberangriffen seien Themen gewesen.

+++18:45+++ Donald Trump kommt während des Gipfels auch mit seinem mexikanischen Kollegen Enrique Peña Nieto zusammen. Das strittige Thema einer Mauer zwischen beiden Staaten kam bei dem Gespräch nach mexikanischen Angaben nicht zusammen. Doch anschließend sagte Trump auf die Frage einer Reporterin, ob er immer noch wolle, dass Mexiko die Mauer bezahlen solle: "Absolut!"

+++18.30+++ Das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin ist beendet. Nach Angaben eines Sprechers des US-Außenministeriums dauerte das Gespräch etwa zweieinhalb Stunden- Über Inhalte wurde zunächst nichts mitgeteilt.

+++18:30+++ Die Hamburger Polizei veröffentlicht das Bild eines Polizisten-Arms mit einer durch einen Zwillenbeschuss verursachten Wunde. Nach Angaben von Polizeipräsident Ralf Meyer wurden einige Beamte durch den Einsatz solcher Schleudern erheblich verletzt.

Unsere Befürchtungen haben sich bestätigt. Mehrere Kollegen wurden bei den gestrigen Krawallen durch Zwillengeschosse verletzt. #G20HAM17 pic.twitter.com/f8dbK3ubtV — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 7. Juli 2017

+++ 17:50 +++ Die Hamburger Polizei hat nach eigenen Angaben seit Beginn ihres G20-Einsatzes 70 Personen festgenommen. 15 weitere seien in Gewahrsam genommen worden, twittern die Beamten.

Wir haben seit Einsatzbeginn (gestern) inzwischen 70 Personen festgenommen und 15 Personen in Gewahrsam genommen.#G20HAM17 — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 7. Juli 2017

+++ 17:35 +++ Dlf-Korrespondentin Jule Reimer geht davon aus, dass es zum Klimaschutz ein 19+1 Kommuniqué geben wird. Trotz des Rückzugs der USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen bekenne sich das Land zur Reduktion der Treibhausgase, sagte Reimer im Deutschlandfunk.

+++ 17:25 +++ Die G20-Staaten wollen im Bereich der Terrorismusbekämpfung besser zusammenarbeiten. Man sei sich einig gewesen, dass es einen besseren Informationsaustausch geben müsse und die Anbieter von Internetplattformen rascher als bislang terroristische Inhalte löschen müssten, sagte Bundeskanzlerin Merkel nach dem Ende der ersten Arbeitssitzung.

+++ 17:21 +++ Greenpeace-Aktivisten haben mit einer Trump-Plastik auf der Elbe für den Klimaschutz protestiert. Die Umweltschützer zogen eine sieben Meter hohe Figur des US-Präsidenten Donald Trump auf einem Ponton vor das Konzerthaus Elbphilharmonie. "Die anderen G20-Chefs können nicht darauf warten, bis Donald Trump erwachsen wird", erklärte Greenpeace-Klimaexperte Karsten Smid.

+++ 17:17 +++ Die Polizei setzt an den Landungsbrücken neben Wasserwerfern auch Pferde ein.

+++ 17:02 +++ An den Landungsbrücken setzt die Polizei Wasserwerfer ein, um die Ausschreitungen unter Kontrolle zu bringen. Flaschen und Steine flogen aus Demonstrantengruppen auf Beamte.

Die Polizei hat mit Wasserwerfern eine spontane Demonstration aufgelöst. (dpa-Bildfunk / AP / Matthias Schrader)

+++ 16:42 +++ Im Hamburger Stadtteil Bahrenfeld sind nach Angaben der Feuerwehr elf Demonstranten schwer verletzt worden. Sie seien in Folge einer Konfrontation mit Einsatzkräften über eine mit einem Absperrgitter versehene Mauer geklettert und dabei abgestürzt, teilte die Feuerwehr mit. Das Absperrgitter sei unter der Last der Menschen gebrochen.

+++ 16:30 +++ Die Hamburger Polizei meldet "massiven Bewurf mit Gegenständen" im Bereich St. Pauli. Kurz zuvor hatte sie berichtet, größere Störergruppen seien im Bereich der Ludwig-Erhard-Straße und der Reeperbahn gemeldet worden.

Einsatzkräfte melden massiven Bewurf mit Gegenständen im Bereich St. Pauli.#G20HAM17 — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 7. Juli 2017

+++ 16:20 +++ Reporter am Rande der Demonstration in Nähe der Hamburger Landungsbrücken melden weitere Zusammenstöße. Rund 200 Vermummte sind unter den Demonstranten, die offenbar näher an die Elbphilharmonie herankommen wollen. Auch weitere Blockaden werden errichtet. In der Elbphilharmonie soll am Abend ein Konzert für die Staats- und Regierungschefs des G20-Gipfels stattfinden.

+++ 16:06 +++ Die Hamburger Polizei rechnet mit weiteren gewaltsamen Protesten von G20-Gipfelgegnern. Man müsse davon ausgehen, dass es zumindest teilweise so weitergehen werde, sagte Polizeipräsident Meyer. Neun bis zehn Hundertschaften seien zusätzlich angefordert worden.

+++ 15:50 +++ Mehrere tausend Demonstranten sammeln sich am Millerntorplatz. Darunter ist erneut ein Schwarzer Block mit mehreren hundert Linksautonomen. Noch ist unklar, welchen Weg die Demonstration nehmen wird.

+++ 15:33 +++ Konzentrieren sich die Medien zu oft auf die Gewaltdarstellungen bei politischen Großveranstaltungen? Bleiben die Protestinhalte dabei auf der Strecke? Das ist jetzt unser Diskussionsthema in der Sendung @mediasres. Rufen Sie uns an unter 0221-345 3451 oder mailen Sie uns an mediasres-dialog@deutschlandfunk.de.

+++ 15:28 +++ Der russische Staatschef Putin hat sich für einen fairen Welthandel ausgesprochen. "Wir sind gegen den Protektionismus, der sich in der Welt ausbreitet", sagte Putin auf dem Gipfel. Beschränkungen bei Handel und Finanzen hätten oft einen politischen Hintergrund und sollten Konkurrenten ausschalten.

Der russische Präsidenten Putin lehnt nach eigenen Worten Protektionismus ab. (dpa / AP / Jens Meyer)

+++ 15:18 +++ Bundespräsident Steinmeier hat die Ausschreitungen am Rande des G20-Gipfels verurteilt. Für Gewalt gebe es keine Rechtfertigung, sagte Steinmeier der "Bild-Zeitung". Zugleich würdigte er die Arbeit der Polizisten. Sie hätten mit ihrem Einsatz den G20-Gipfel ermöglicht. Respekt äußerte Steinmeier auch gegenüber denjenigen, die ihren Protest friedlich zum Ausdruck brächten.

+++ 15:02 +++ Der Direktor des Bereichs Bildung bei der OECD, Schleicher, hat eine verstärkte Zusammenarbeit der Staaten gefordert, um Bildungsunterschiede zu verringern. Schleicher sagte im Deutschlandfunk, dass Bildung beim G20-Gipfeltreffen nur als Teil der Arbeitsmarktpolitik auf der Tagesordnung stehe. Das müsse sich ändern.

Die OECD fordert höhere Investitionen in Bildung. (dpa/picture alliance/Britta Pedersen)

+++ 14:32 +++ Der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, hält die Situation rund um die Anti-G20-Proteste in Hamburg für beherrschbar. Die Polizei habe die Lage im Griff, sagte er. Von bürgerkriegsähnlichen Zuständen sei man weit entfernt.

+++ 14:16 +++ Vertreter der eskalierten "Welcome to Hell"-Demonstration haben den Rücktritt von Hamburgs Bürgermeister Scholz und dessen Innensenator Grote (beide SPD) gefordert. "Natürlich müssten aus diesen Vorkommnissen personelle Konsequenzen gezogen werden", sagte Christoph Kleine von der G20-Plattform. "Die Polizei hat Tote in Kauf genommen." Die Demonstration mit rund 12.000 Menschen war am Abend unter Einsatz von Wasserwerfern aufgelöst worden.

+++ 14:00 +++ Der Politikwissenschaftler Christian Hacke hat den Zeitpunkt des Treffens von Trump und Putin kritisiert. Dass es parallel zur wichtigen Sitzung über den Klimaschutz stattfinden soll, sei kein gutes Zeichen für den Gipfel, sagte Hacke im Deutschlandfunk. Es zeige, dass beide Politiker die "Merkel-Agenda" nicht unbedingt für die oberste Priorität erachteten. Im Hinblick auf die globalen Probleme forderte Hacke, gemeinsame Lösungen mit Russland zu finden.

US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin treffen sich zum ersten Gespräch. (Steffen Kugler/Bundespresseamt/dpa/ dpa-Bildfunk)

+++ 13:45 +++ Bundeskanzlerin Merkel will die Gipfelteilnehmer zu einem Kompromiss bewegen. Millionen Menschen weltweit verfolgten den Gipfel und erwarteten Lösungen, sagte Merkel. "Ich bin auch ganz sicher, dass sich jeder hier anstrengt, um gute Ergebnisse zu erreichen", sagte sie. Eine gemeinsame Lösung um jeden Preis lehnte sie aber ab. Sie sage ganz ausdrücklich, dass es nicht darum gehe, sich zu sehr zu verbiegen.

+++ 13:36 +++ Die internationale Kinderhilfsorganisation World Vision fordert von den Gipfelteilnehmern klare Ergebnisse. "Verabschiedet konkrete Versprechen, die nachgehalten werden können! Dann macht euer Treffen Sinn", sagte Marwin Meier von World Vision dem Dlf. Normalerweise seien die G7- und G20-Gipfel Konsensveranstaltungen.

+++ 13:20 +++ Völlig unklar ist, ob es eine gemeinsame Abschlusserklärung geben wird. Dlf-Korrespondent Frank Capellan sagte, Merkel wolle ein einvernehmliches Abschluss-Kommuniqué erzielen. "Sie möchte keine 19:1 Entscheidung beim Klimaschutz", sagte er im Dlf. Dazu wolle sie Trump Brücken bauen. Capellan bezweifelte aber den Sinn eines Minimalkonsenses, auch vor dem Hintergrund der Gipfelkosten von geschätzt 120 Millionen Euro.

+++ 13:10 +++ Hamburgs Innensenator Grote (SPD) hält das Protestcamp im Volkspark Altona für die Basis der Krawalle. Dieses sei "maßgeblicher Ausgangspunkt" der Taten gewesen, sagte Grote. Er beklagte eine "hohe kriminelle Energie" der Protestierenden.

Verurteilt die Gewalt am Rande des G20-Gipfels: Hamburgs Innensenator Andy Grote. (dpa/picture-alliance/Axel Heimken)

+++ 12:55 +++ Die Zahl der bei den gewaltsamen G20-Protesten in Hamburg verletzten Polizisten ist auf 159 gestiegen. Das sagte ein Sprecher der Beamten. Ihm zufolge nahmen die Einsatzkräfte bislang 45 Menschen fest, zwölf weitere kamen in Gewahrsam.

+++ 12:37 +++ Die EU hat beim G20-Gipfel UN-Sanktionen gegen Menschenschmuggler vorgeschlagen und dafür Unterstützung verlangt. Das Einfrieren von im Ausland gehorteten Vermögen und Einreiseverbote seien "das Allermindeste", was im Kampf gegen Schleuserbanden auf globaler Ebene getan werden müsse, sagte EU-Ratspräsident Tusk.

+++ 12:31 +++ Das Bündnis "Jugend gegen G20" ist auf dem Weg. Nach Angaben des Journalisten Steffen Lüdke demonstrieren rund 1000 Menschen für ein "selbstbestimmtes Bildungssystem" und ein Ende des Kapitalismus.

"Streik in der Schule, Streik in der Fabrik. Das ist unsere Antwort auf eure Politik!" #jugendgegeng20 #G20HH pic.twitter.com/PUzDFVKyLh — Steffen Lüdke (@stluedke) 7. Juli 2017

+++ 12:21 +++ Papst Franziskus hat die Teilnehmer des G20-Gipfels zu "verantwortungsvoller Solidarität" aufgerufen. In einer an Bundeskanzlerin Merkel adressierten Botschaft fordert er "freien Durchzug" für Flüchtlinge und Hilfe für den Südsudan und weitere Krisengebiete.

+++ 12:01 +++ Nicht nur Krawall: Die Reporterin von Spiegel-Online betont: Es gibt Einschränkungen durch den Gipfel, aber Hamburg ist damit nicht lahmgelegt.

Die schlimmen Bilder, die ihr aus Hamburg seht, sind nur ein Ausschnitt. Große Teile der Stadt funktionieren normal. #g20HH — Eva Horn (@habichthorn) 7. Juli 2017

+++ 11:53 +++ Die britische Premierministerin May hält es für möglich, dass die USA zum Pariser Klimaabkommen zurückkehren. Teilnehmer des G20-Gipfels würden Präsident Trump auffordern, einen Weg dafür zu finden, sagte May der BBC.

+++ 11:47 +++ Die Hamburger Polizei hat bestätigt, dass sie weitere Kräfte aus anderen Bundesländern angefordert hat. Begründet wird das mit den massiven Ausschreitungen rund um den G20-Gipfel und den "vielen Straftaten, die parallel passieren", sagte ein Polizeisprecher. Wie viele zusätzliche Beamte angefordert wurden, wollte er nicht sagen.

Kieler Innenministerium bestätigt: Hamburger Polizei hat bundesweit zusätzliche Einsatzkräfte angefragt. Wird nun geprüft. #G20 #G20HH2017 — Stefan Eilts (@SteEilts) July 7, 2017

+++ 11:41 +++ Das mit Spannung erwartete erste persönliche Treffen von US-Präsident Trump mit Russlands Präsident Putin soll gegen 16 Uhr stattfinden. Unser Korrespondent Thielko Grieß hat allerdings Zweifel, ob die hohen Erwartungen an das Treffen erfüllt werden.

+++ 11:37 +++ Zum Auftakt des Gipfels sprechen die Staats- und Regierungs-Chefs über den Kampf gegen den Terrorismus. Beherrschen dürften den Gipfel aber die Diskussionen über Klimaschutz und Welthandel.

Hintergrund ist die Politik von US-Präsident Trump, der nicht nur den Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen beschlossen hat, sondern auch gemäß seinem Motto "Amerika zuerst" im Welthandel auf Protektionismis setzt. Er wolle sein Land gut vertreten, twitterte Trump am Morgen:

I will represent our country well and fight for its interests! Fake News Media will never cover me accurately but who cares! We will #MAGA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7. Juli 2017

+++ 11:33 +++ An mehreren Orten in der Hamburger Innenstadt versuchen Demonstranten weiterhin, Straßen zu blockieren. Die Polizei schreitet häufig zügig ein und löst diese Blockaden auf. Teilweise werden Wasserwerfer eingesetzt. Insgesamt hat sich die Lage am späten Freitagvormittag aber beruhigt.

+++ 11:28 +++ Hamburgs Erzbischof Heße hat die zurückhaltende Haltung der katholischen Kirche zu den G20-Protesten verteidigt. Es sei nicht Aufgabe der Kirche, den Menschen vorzuschreiben, ob sie sich an Demonstrationen beteiligen sollten oder nicht, sagte Heße auf WDR5. Heße betonte die Bedeutung des G20-Treffens: Der Dialog der Staaten sei auch dann wichtig, wenn die Erwartungen sehr gering seien. Die Teilnehmer müssten zum Abschluss aber konstruktive Lösungen liefern.

+++ 11:20 +++ Auch die Feuerwehr bilanziert: Wegen der gewalttätigen Proteste gegen den G20-Gipfel gab es 156 Einsätze.

+++ 11:08 +++ Nach Medienberichten hat die Hamburger Polizei weitere Einsatzkräfte aus anderen Bundesländern angefordert. Aus Berlin seien bereits drei Hundertschaften unterwegs, meldet DIE WELT und beruft sich auf einen "ranghohen Polizeiführer". Weder die Polizei in Hamburg noch die Kollegen aus Berlin wollten dazu Stellung nehmen.

+++ 11:11 +++ Beeinträchtigungen durch den G20-Gipfel auch bei der Bahn.

+++ 11:06 +++ Was bringt der G20-Gipfel? Die große Mehrheit der Bundesbürger hat da eher geringe Erwartungen. Laut ZDF-Politbarometer gehen 78 Prozent der Befragten davon aus, dass sich mit Blick auf die weltweit drängendsten Probleme nicht viel bewegen wird. Nur zehn Prozent erwarten eher Fortschritte, ebenfalls zehn Prozent eher Rückschritte.

+++ 11:04 +++ Trotz der Ausschreitungen in Hamburg rund um den G20-Gipfel ist die Sicherheit der Teilnehmer laut Polizei gewährleistet. Man wisse allerdings auch um die massiven Auswirkungen auf den Individualverkehr, sagte ein Sprecher der dpa.

+++ 11:01 +++ Russlands Präsident Putin hat das Pariser Klimaschutzabkommen als "Grundlage für eine langfristige Zusammenarbeit" bezeichnet.Er rief die G20-Länder zum gemeinsamen Kampf gegen Terrorismus auf und plädiert für weitere Reformen des Internationalen Währungsfonds

+++ 10:56 +++ Die beiden hatten sich auch schon gestern getroffen: Kanzlerin Merkel und der türkische Staatschef Erdogan. Dieser hatte die Bundesregierung vor seiner Reise nach Deutschland scharf kritisiert, weil sie es abgelehnt hat, dass er am Rande oder nach dem G20-Gipfel vor Anhängern öffentlich spricht.

Bundeskanzlerin Merkel begrüßt den türkischen Präsidenten Erdogan zum G20-Gipfel (dpa / AP / Jens Meyer)

+++ 10:50 +++ Bundeskanzlerin Merkel hat sich vor Beginn des G20-Gipfel mit dem kanadischen Ministerpräsidenten Justin Trudeau getroffen. Außerdem kam sie mit dem Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation Ghebreyesus zusammen.

Bitte spielen Sie im Kopf nun das Saxophon-Intro von Careless Whisper. #G20HH2017 #G20 pic.twitter.com/y62hqsPVic — Mrs. Chanandler Bong (@Annegret) July 7, 2017

+++ 10:44 +++ Die Erwartungen an Südafrika beim G20-Gipfel sind nach Ansicht der Politologin Sidiropoulos so groß wie nie zuvor. Das Land vertrete als einziges G20-Mitglied einen ganzen Kontinent. Unter der Präsidentschaft der deutschen Bundesregierung wollen die G20 ihre Beziehungen zu Afrika stärken. Der SPD-Politiker Schwabe hält die Runde der G20 für zu klein, um die globalen Probleme zu diskutieren. Die Vereinten Nationen seien der richtige Weg dafür, sagte Schwabe im Deutschlandfunk.

+++ 10:40 +++ Die führenden Schwellenländer Brics (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika) setzen sich für die Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens ein.

+++ 10:37 +++ Bilanz der letzten Stunden aus Polizeisicht: Brennende Autos und Barrikaden, Angriffe auf Beamte und Sicherheitsleute, Beschuss eines Polizeihubschraubers mit einer Leuchtrakete. Dazu immer wieder Straßenblockaden.

+++ 10:35 +++ US-Präsident Trump ist anscheinend noch nicht am Tagungsort eingetroffen.

US-Präsident Trump ist auf dem Weg zum G20-Gipfelort. Sein gepanzerter Wagern hat die Route um die Außenalster genommen. #G20HH2017 — NDR Reporter (@NDRreporter) July 7, 2017

+++ 10:31 +++ Die Hamburger Polizei hat einen Demonstrationszug zum Hamburger Hafen gestoppt. Ein Bündnis mehrerer linker Gruppen hatte zur Blockade der Hafen-Logistik aufgerufen.

Der Aufzug von der #Veddel wird nun auf dem #Roßdamm aufgestoppt. #Köhlbrandbrücke aktuell für den Verkehr gesperrt. #G20HAM17 — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 7. Juli 2017

+++ 10:25 +++ Bundeskanzlerin Merkel begrüßt die Staats- und Regierungschef am Tagungsort. In der ersten gemeinsamen Sitzung will sich die G20-Runde mit dem Kampf gegen den internationalen Terrorismus beschäftigen, am Nachmittag geht es um Wachstum und Freihandel. Gegen 16 Uhr steht das erste persönliche Treffen von US-Präsident Trump und Russlands Staatschef Putin auf dem Programm. Trump freut sich schon darauf. Es gebe viel zu besprechen.

I look forward to all meetings today with world leaders, including my meeting with Vladimir Putin. Much to discuss.#G20Summit #USA🇺🇸 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7. Juli 2017

+++ 10:17 +++ EU-Kommissionspräsident Juncker kündigt eine angemessene und sofortige Reaktion der Europäer an, sollten die USA Strafzölle auf Stahlimporte verhängen. Er begrüßte Trump Bekenntnis zu den transatlantischen Beziehungen, das dieser in Polen gemacht hat. Darauf habe man lange gewartet. Die Frage sei jetzt, ob es sich um eine neue Politik oder nur um Worte handle.

+++ 10:11 +++ Wie über Großereignisse berichtet wird, wenn es zu Gewalt kommt - und wie darüber berichtet werden sollte, darüber wird heute Nachmittag in unserem Magazin @mediasres diskutiert.

+++ 10:06 +++ Die Polizei geht mit Wasserwerfern gegen Demonstranten vor, die Straßenkreuzungen blockieren.

Die Polizei räumt mit Wasserwerfern eine Sitzblockade von Demonstranten im Hamburger Schanzenviertel (dpa / Daniel Reinhardt)

+++ 10:00 +++ Offiziell beginnt der Gipfel jetzt. Die Blockaden von Straßenkreuzungen in Hamburg behindern allerdings die Anfahrt der G20-Gipfelteilnehmer. Einige Fahrzeugkolonnen seien aufgehalten worden, hieß es aus den Delegationen.

G20-Gipfel: Aktivisten gelang es kurzzeitig, der Indischen Regierungsdelegation an der Fahrt zum Atlantik-Hotel zu hindern. (dpa / Markus Scholz )

EU-Kommissionspräsident Juncker und Ratspräsident Tusk kamen wegen der Demonstrationen zu spät zu einer Pressekonferenz am Tagungsort.

+++ 09:57 +++ Die globalisierungskritische Organisation Attac hat Bundeskanzlerin Merkel zum Auftakt des G20-Gipfels eine "zynische Inszenierung" vorgeworfen. Die CDU-Politikerin setze sich als "Anführerin der freien Welt" in Szene.

+++ 09:52 +++ Freunde des schwerkranken Friedensnobelpreisträgers Liu haben die Teilnehmer des G20-Gipfels in Hamburg dazu aufgefordert, sich für den 61-Jährigen einzusetzen.

+++ 09:49 +++ Nach der Krawallnacht gestern spricht die Polizei jetzt von mindestens 111 verletzten Beamten. 29 Menschen wurden festgenommen, 15 befinden sich in Gewahrsam.

+++ 09:20 +++ Bundesfinanzminister Schäuble hat wegen der angespannten Sicherheitslage in Hamburg einen Termin in der Innenstadt abgesagt. Er wollte beim "G20 Global-Classroom" mit Schülern aus mehreren Ländern diskutieren.

+++ 09:11 +++ US-Präsident Trump schreibt auf Twitter, sein Treffen mit Bundeskanzlerin Merkel am Donnerstagabend sei "großartig" gewesen.

After Poland had a great meeting with Chancellor Merkel and then with PM Shinzō Abe of Japan & President Moon of South Korea. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7. Juli 2017

+++ 09:05 +++ An den Landungsbrücken und am Berliner Tor versammeln sich hunderte Demonstranten, die einem Aufruf der Gruppe "Block G20" gefolgt sind. Diese hat erklärt, in die engste Sicherheitszone rund um den Tagungsort vordringen zu wollen. Polizisten setzten Schlagstöcke ein. Im Großraum Hamburg gibt es Verkehrsbehinderungen, weil mehrere Menschen auf Bahngleise gestiegen sind.

+++ 08:43 +++ Der Sprecher der Hamburger Polizei, Zill, rechtfertigt das harte Durchgreifen seiner Beamten bei der gestrigen "Welcome to Hell"-Demo. Er sprach im Deutschlandfunk von 3.500 Extremisten vor Ort, die zuvor schwerste Gewalttaten angekündigt hätten. Wenn diese Menschen sich plötzlich vermummen, sei das sozusagen die Vorbereitung von Straftaten.

+++ 8:40 +++ Die Polizei meldet neue Zwischenfälle. Über der Stadt stehen Rauchwolken, Hubschrauber kreisen am Himmel. Demonstranten versuchen wie angekündigt, die Anfahrt der Gipfelteilnehmer zu blockieren.

In der Innenstadt befinden sich mehrere Personengruppen auf Straßenkreuzungen. Wir sind vor Ort & fordern auf, sich friedlich zu entfernen. — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 7. Juli 2017

+++ 8:05 +++ Der Vorsitzende der Atlantik-Brücke, Merz, hat im Deutschlandfunk die Bedeutung des G20-Gipfels betont. Es gebe ein verändertes Machtgefüge in der Welt, deswegen sei es wichtig, miteinander zu sprechen, sagte Merz im Deutschlandfunk. Der Präsident der Europäischen Linken, Gysi, übte dagegen scharfe Kritik am G20-Gipfel. Für die Treffen gebe es jedesmal einen irrsinnigen Aufwand, sagte er im Deutschlandfunk. Inhaltlich komme aber oft nichts dabei heraus.

(rm/fwa/mw)