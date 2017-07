In Hamburg kommen die 20 führenden Staats- und Regierungs-Chefs zum G20-Gipfel zusammen. Gegner des Treffens wollen für eine alternative Politik demonstrieren. Nach der gestrigen Krawallnacht befürchtet die Polizei, dass es auch heute und morgen zu Ausschreitungen kommt. Die Wichtigsten Ereignisse rund um den G20-Gipfel können Sie im Liveblog verfolgen.

+++ 09:52 +++ Freunde des schwerkranken Friedensnobelpreisträgers Liu haben die Teilnehmer des G20-Gipfels in Hamburg dazu aufgefordert, sich für den 61-Jährigen einzusetzen.

+++ 09:49 +++ Nach der Krawallnacht gestern spricht die Polizei jetzt von mindestens 111 verletzten Beamten. 29 Menschen wurden festgenommen, 15 befinden sich in Gewahrsam.

+++ 09:20 +++ Bundesfinanzminister Schäuble hat wegen der angespannten Sicherheitslage in Hamburg einen Termin in der Innenstadt abgesagt. Er wollte beim "G20 Global-Classroom" mit Schülern aus mehreren Ländern diskutieren.

+++ 09:11 +++ US-Präsident Trump schreibt auf Twitter, sein Treffen mit Bundeskanzlerin Merkel am Donnerstagabend sei "großartig" gewesen.

After Poland had a great meeting with Chancellor Merkel and then with PM Shinzō Abe of Japan & President Moon of South Korea.