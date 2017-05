Schleswig-Holstein hat gewählt. Laut Hochrechnung wird die CDU mit 33 Prozent stärkste Kraft. Die SPD kommt auf 26,2 Prozent und verliert deutlich. Grüne und FDP sind zweistellig, die AfD ist momentan im Landtag vertreten.

Willkommen im DLF24-Liveblog zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Wir halten Sie an dieser Stelle über die aktuellen Entwicklungen aus Kiel auf dem Laufenden. Rund 2,3 Millionen Menschen waren heute in Schleswig-Holstein aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen.

+++ 18.42 Uhr +++ Die AfD ist mit ihrem knappen Ergebnis in Schleswig-Holstein sehr zufrieden. Seine Partei sei nun "zum zwölften Mal in Folge aus dem Stand in ein Landesparlament eingezogen", sagte der Parteivorsitzende Jörg Meuthen.

+++ 18.40 Uhr +++ Ein euphorisierter CDU-Spitzenkandidat Daniel Günther: "Schleswig-Holstein hat die Koalition des Stillstands abgewählt. Die Menschen wollen eine Koalition des Aufbruchs".

+++ 18.32 Uhr +++ Torsten Albig tritt tief enttäuscht vor seine Anhänger: "Das ist ein bitterer Tag. Wir haben nicht überzeugen können, obwohl uns an den Wahlständen anderes signalisiert wurde."

+++ 18.30 Uhr +++ Erste Hochrechnung Landtagswahl Schleswig-Holstein: CDU 33%, SPD 26,2%, Grüne 13,3%, FDP 11,5%, SSW 3,5%, AfD 5,6%, Linke 3,6% (infratest dimap)

+++ 18.25 Uhr +++ FDP-Spitzenkandidat Wolfgang Kubicki: "Die Sozialdemokratie muss sich wieder mehr einfallen lassen als nur den Slogan 'Gerechtigkeit, Gerechtigkeit, Gerechtigkeit'." Schleswig-Holsteins SPD-Chef Ralf Stegner zeigt sich enttäuscht vom Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl: "Das ist ein bitterer Tag für die Sozialdemokraten. Da gibt es nichts schönzureden", sagte Stegner.

+++ 18.20 Uhr +++ Deutschlandfunk-Korrespondent Daniel Heinrich berichtet von ausgelassener Stimmung bei der CDU-Wahlparty in Kiel.

+++ 18.15 Uhr +++ CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn äußert sich bereits zum CDU-Erfolg bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein mit Blick auf den Spitzenkandidat Daniel Günther: "Das ist der klare Auftrag, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein zu werden."

+++ 18.00 Uhr +++ In Schleswig-Holstein sieht es nach einem Regierungswechsel aus. Die Wahllokale haben geschlossen. Nach ersten Prognosen verliert die SPD mit dem bisherigen Ministerpräsidenten Thorsten Albig deutlich und rutscht auf 26 Prozent. Die CDU wird mit 33 Prozent stärkste Partei. Die Grünen können demnach ihren Anteil von gut 13 Prozent halten. Die FDP klettert von gut 8 auf 11,5 Prozent. Die AfD könnte knapp in den Landtag einziehen. Linke, der SSW und die Piraten bleiben klar unter der 5-Prozent- Grenze.

Damit wären außer einer großen Koalition nur Dreierbündnisse aus SPD oder CDU mit Grünen und FDP möglich. Eine Zusammenarbeit mit der AfD hatten die etablierten Parteien ausgeschlossen.

+++ 17.45 Uhr +++ Der Deutschlandfunk hält Sie in Sondersendungen bis 20 Uhr über die Entwicklungen in Schleswig-Holstein auf dem Laufenden.

+++ 17.40 Uhr +++ Politiker aller Parteien rufen ihre Anhänger auf, ihre Stimme bei der Landtagswahl noch schnell abzugeben - und in der Tat zeichnet sich eine höhere Wahlbeteiligung ab als 2012.

Nordies! Ihr habt nur noch 77 Minuten! Na los!! https://t.co/8iYr3Yk7Ti — Omid Nouripour (@nouripour) May 7, 2017

+++ 17.30 Uhr +++ Rund 2,3 Millionen Menschen waren heute in Schleswig-Holstein aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. In Deutschlands nördlichstem Bundesland regiert seit 2012 eine Dreierkoalition aus SPD, Grünen und Südschleswigschem Wählerverband (SSW) unter Ministerpräsident Torsten Albig (SPD). Stärkste Kraft wurde am 6. Mai 2012 mit 30,8 Prozent der Stimmen die CDU (22 Sitze), gefolgt von der SPD mit 30,4 Prozent (22). Die Grünen erreichten 13,2 Prozent, die FDP und die Piraten 8,2 Prozent und der SSW 4,6 Prozent. Die Linke scheiterte mit 2,3 Prozent an der Fünfprozenthürde.