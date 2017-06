Die britischen Konservativen haben laut der Nachwahlumfrage der BBC ihre absolute Mehrheit im Unterhaus verloren. Demnach kommt die Partei von Premierministerin Theresa May auf 314 der 650 Sitze. Die Labour-Partei gewinnt demnach 266 Sitze. Die schottischen Nationalisten verlieren deutlich. Die Liberaldemokraten gewinnen leicht hinzu.

Das Wichtigste:

Die Nachwahlbefragung der BBC und anderer Sender sieht die Konservativen weiter als stärkste Partei. Sie verlieren demnach aber 16 Sitze und mit nur noch 314 Abgeordneten auch die absolute Mehrheit. Die Labour-Partei gewinnt demnach 46 Sitze und stellt 266 Abgordnete, die Schottischen Nationalisten verlieren 20 Mandate und haben noch 34 Sitze. Die Liberaldemokraten gewinnen laut der Prognose 14 Sitze.

Die Prognose ist wegen des Mehrheitswahlrechts nicht unbedingt aussagekräftig. Bei der vergangenen Wahl 2015 stand erst am frühen Nachmittag des Folgetages fest, wer im Unterhaus die Mehrheit hatte.

Die 650 Sitze im Unterhaus werden in ebensovielen Wahlkreisen vergeben. Der Kandidat mit den meisten Stimmen gewinnt den Sitz. Die meisten Ergebnisse werden in den frühen Morgenstunden erwartet.

Im bisherigen Parlament hatten die Konservativen mit 330 Sitzen die absolute Mehrheit. Labour kam auf 232 Sitze. Die Schottische Nationalpartei (SNP) war mit 56 Sitzen die drittstärkste Kraft.

Unser Liveblog:

+++ 23.29 Uhr +++

Ein Sprecher der oppositionellen Liberaldemokraten sagt, er könne sich nur schwer vorstellen, wie seine Partei in eine Koalition eintreten könnte. Die Liberaldemokraten hatten als einzige Partei Wahlkampf mit dem Ziel gemacht, den Brexit doch noch aufzuhalten.

+++ 23.21 Uhr +++

Sunderland und Newcastle liefern sich einen Zweikampf um die schnellste Auszählung. Die BBC zeigt live, wie Schüler Wahlurnen zum Auszählen bringen. Seit 1992 lag Sunderland immer vorn. Der Rekord liegt bei rund anderthalb Stunden.

Auszählung in der Gemeindehalle von Sunderland (dpa / PA Wire / Nigel Roddis)

+++ 23.12 Uhr +++

Großer Verlierer der Wahl könnte die Schottische Nationalpartei sein. Sie stürzt laut der BBC-Prognose von 54 auf 34 Sitze ab. Die Laboour-Partei gewinnt demnach 46 Sitze hinzu. Die Konservativen verlieren 16 Sitze.

+++ 23.07 Uhr +++

Das britische Pfund verliert nach der Prognose 1,5 Prozent zum Euro und 1,3 Prozent zum Dollar.

+++ 23.00 Uhr +++

Die Wahllokale in Großbritannien sind geschlossen. Laut der Nachwahlumfrage der BBC kommen die Konservativen auf 314 Sitze und hätten damit keine absolute Mehrheit mehr. Die Labour-Partei kommt demnach auf 266 Sitze.

+++ 22.55 Uhr +++

Bundeskanzlerin Merkel hat am Tag der Großbritannien-Wahl die Einheit Europas beschworen. Bei ihrem Argentinien-Besuch sagte sie vor Studenten in Buenos Aires: "Ein geeintes Europa kann weltweit seine Werte und Interessen behaupten." In einer globalisierten Welt gelte es, Brücken zu bauen und nicht, Zugbrücken hochzuziehen. Wer sich abschotte, werde von den weltweiten Entwicklungen abgeschnitten.

+++ 22.38 Uhr +++

Bei der Abstimmung heute geht es nicht noch mal um den Brexit. Tories und Labour wollen beide den Ausstieg aus der EU vollziehen. Es geht allerdings um die Frage, wie hart die britische Regierung verhandelt.

Brexit-Gegner mit Handpuppen von Premierministerin May (l) und Labour-Chef Corbyn (dpa / AP / Markus Schreiber)

+++ 22.21 Uhr +++

Die Unterhauswahl findet nach den jüngsten Terroranschlägen unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen statt. Am Nachmittag hatte die Polizei kurzzeitig den Trafalgar Square im Herzen Londons abgeriegelt, nachdem dort ein verdächtiger Gegenstand gefunden worden war. Schon kurz darauf wurde aber Entwarnung gegeben. Im ganzen Land sind aber zusätzliche Polizisten im Einsatz.

Ein Wahllokal in der St Nicolas Parish Hall in Belfast. (dpa-Bildfunk / PA Wire / Liam Mcburney)

+++ 22.15 Uhr +++

Seit 1992 war die Stadt Sunderland mit ihren drei Wahlkreisen stets die erste, die ihre Ergebnisse vorlegen konnte. Diesmal waren die Wähler gebeten, ihren Zettel nur einmal zu falten. Um sie schneller auszählen zu können, sind die Wahlzettel aus dünnerem Papier hergestellt und werden von Bankangestellten gezählt.

+++ 22.10 Uhr +++

In den Umfragen hatten May und ihre Konservativen vor wenigen Monaten noch weit vor der Labour-Partei gelegen. Zuletzt hatte sich der Abstand aber stark verringert. In der abschließenden Ipsos-Mori-Befragung kamen die Tories allerdings wieder auf 44 Prozent. Die sozialdemokratische Labour-Partei gibt zugleich vier Punkte auf 36 Prozent ab.

May hatte sich eine deutlichere Mehrheit und damit einen stärkeren Rückhalt für die Brexit-Verhandlungen erhofft. Sie setzt auf einen harten Ausstieg - also mit möglichst wenig Zugeständnissen an die EU - und hatte in der Vergangenheit mit einem Scheitern der Gespräche gedroht. Jüngsten Umfragen zufolge muss ihre Konservative Partei aber mit empfindlichen Verlusten rechnen. Labour-Chef Jeremy Corbyn hat vor allem unter jungen Wählern viele Anhänger.

Nach drei Terroranschlägen innerhalb kurzer Zeit stand aber weniger der EU-Austritt im Fokus des Wahlkampfs als die innere Sicherheit des Landes. Die Opposition hatte May etwa für ihre Aussage kritisiert, im Kampf gegen den Terror notfalls auch Menschenrechte einzuschränken.

Die anderen Parteien spielen bei der Wahl nur eine untergeordnete Rolle. Der rechtspopulistischen und europafeindlichen Ukip-Partei, die völlig zerstritten ist, droht sogar der Kollaps. Im Parlament war sie zuletzt gar nicht mehr vertreten. Im März war der bis dahin einzige Ukip-Abgeordnete aus der Partei.

+++ 22.00 Uhr +++

Knapp eine Stunde vor Schließung der Wahllokale gibt es noch keine offiziellen Zahlen zur Beteiligung. 2015 hatte sie bei gut 66 Prozent gelegen. Die beiden Spitzenkandidaten, Premierministerin Theresa May und der Labour-Vorsitzende Jeremy Corbyn hatten ihre Anhänger aufgerufen, wählen zu gehen.

Every vote counts. Please back your local Conservative candidate and together we can secure the best Brexit deal & build a stronger Britain. pic.twitter.com/drt7SV0EbS — Theresa May (@theresa_may) 8. Juni 2017

Use our polling station finder to find where to head before 10pm ↓ #VoteLabour #ForTheMany https://t.co/D7OKzv5m3f — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 8. Juni 2017

May selbst wählte bereits am Vormittag in ihrem Wahlkreis in Maidenhead westlich von London. Corbyn gab im Londoner Wahlkreis Islington North seine Stimme ab. "Es ist ein Tag für unsere Demokratie", sagte er danach Reportern vor dem Wahllokal. "Ich bin sehr stolz auf unseren Wahlkampf."

(mw/hba)