An der Präsidentschaftswahl in Frankreich haben sich nach Angaben des Innenministeriums in Paris bis zum späten Nachmittag mehr als 69 Prozent der Bürger beteiligt. Die Abstimmung findet wegen der jüngsten Anschläge unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt, bislang blieb es aber weitgehend friedlich.

+++ 19.43 Uhr +++ Experten wie Politiker haben die Abstimmung als Richtungswahl für Europa bezeichnet. Der Ansicht ist auch CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen, wie er im Interview der Woche im Deutschlandfunk sagte.

+++ 19.28 Uhr +++ Vor der Wahl haben unsere Reporter für Sie auch das "wahre Frankreich" weit ab von Paris besucht - auf der Nationalstraße 7.

+++19.08 Uhr +++ Erst nach Schließung der letzten Wahllokale um 20.00 Uhr sollen erste offizielle Zahlen bekanntgegeben werden. Allerdings zitieren der belgische Rundfunk und die belgische Zeitung "L'Echo" bereits Umfragen, denen zufolge Macron mit etwa 24 Prozent vorne liegt. Le Pen, Fillon und Mélenchon kämen demnach auf 18 bis 20 Prozent, berichtete der Sender RTBF.

+++ 18.52 Uhr +++ Der sozialliberale frühere Wirtschaftsminister Emmanuel Macron gilt als europafreundlich. Er hat im Wahlkampf außerdem erklärt, er wolle auch die partnerschaftlichen Beziehungen zu Deutschland ausbauen.

+++ 18.41 Uhr +++ Wer ist Marine Le Pen und für welche Positionen steht sie? Darüber informierte der DLF in der Sendung "Hintergrund".

+++ 18.35 Uhr +++ Chancen auf die Stichwahl haben Umfragen zufolge vier Kandidaten: der sozialliberale Emmanuel Macron, Marine Le Pen von der rechtsextremen Front National, der linke Jean-Luc Mélenchon und der konservative François Fillon.

+++ 18.14 Uhr +++ Der Deutschlandfunk berichtet übrigens seit einiger Zeit im Netz in einem Dossier über die Wahlen in Frankreich.

+++ 17.43 Uhr +++ Zur Abstimmung stehen in der ersten Wahlrunde insgesamt elf Kandidaten. Sollte keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erhalten, treten die Bestplatzierten in zwei Wochen in einer Stichwahl am 7. Mai gegeneinander an. Meinungsumfragen sagten ein enges Rennen voraus.

+++ 17.21 Uhr +++ Bis 20 Uhr haben die letzten Wahllokale noch geöffnet. Zu dem Zeitpunkt wird mit ersten Prognosen gerechnet. Wir halten Sie in unseren Nachrichten auf dem Laufenden. Um 20.05 Uhr und um 21.05 Uhr sendet der Deutschlandfunk eine fünfminütige Sondersendung, die Sie auch über unseren Livestream verfolgen können.

+++ 17.00 Uhr +++ Die Wahlbeteiligung liegt bis zum späten Nachmittag bei rund 69,4 Prozent aller Wahlberechtigten. Das teilte das Innenministerium in Paris mit. Insgesamt sind 47 Millionen Bürger zur Abstimmung aufgerufen. Die Beteiligung liegt damit knapp unter dem Wert von 2012. Damals lag sie zu demselben Zeitpunkt bei 70,59 Prozent.