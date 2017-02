Liviu Dragnea Die machtbewusste Schlüsselfigur in Rumänien

Liviu Dragnea ist der Vorsitzende der Sozialdemokraten in Rumänien - und will Premierminister werden. Doch er ist vorbestraft und wegen Amtsmissbrauch angeklagt. Die Opposition befürchtet, dass die regierenden Sozialdemokraten Dragnea per Gesetz herauspauken. Von dem Dekret zur Lockerung der Anti-Korruptions-Gesetze hätte er bereits profitiert.

Von Andrea Beer