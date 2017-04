LKW rast in Menschenmenge

In der Stockholmer Innenstadt ist ein Lastwagen in eine Menschenmenge und dann in ein Kaufhaus gerast.

Die Polizei spricht von einem mutmaßlichen Terroranschlag. Es gebe Hinweise auf mehrere Verletzte und mindestens zwei Tote. Der Vorfall habe sich in einer zentralen Einkaufsstraße ereignet. Reporter vor Ort berichten von einem Brand und völligem Chaos. Nach Polizeiangaben gibt es zudem Berichte über Schüsse. Diese Angaben konnten bislang jedoch nicht bestätigt werden. Die Bevölkerung wird davor gewarnt, in die Innenstadt zu fahren.