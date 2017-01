Transparency International hat in der Studie die Karrieren von 485 ehemaligen EU-Abgeordneten und 27 früheren EU-Kommissaren untersucht. Die Ergebnisse zeigten, dass Unternehmen frühere Mandatsträger anstellten, um Insiderkenntnisse, Zugang und Einfluss in die Politik zu erhalten, teilte TI mit. Als Beispiel wird das Technologieunternehmen Google angeführt. So war jeder zweite Google-Lobbyist früher für die EU tätig. 26 ausgeschiedene EU-Abgeordnete arbeiteten 2014 direkt für eine Brüsseler Lobby-Beratungsfirma.

What do EU politicians do after they leave office? How many go on to lobby their former colleagues? New report: https://t.co/GUIN3MSgmZ