Auch die Partei Die Linke ist für die Abschaffung des Gesetzes, auf dessen Grundlage strafrechtlich relevante Inhalte im Internet binnen 24 Stunden gelöscht werden müssen.

In einem Rechtsstaat entschieden Gerichte und nicht private Unternehmen darüber, was rechtswidrig sei und was nicht, sagte Fraktionschefin Wagenknecht der Funke-Mediengruppe. Daher unterstütze ihre Partei Initiativen, dieses Gesetz wieder zu kippen.



Zuvor hatte auch FDP-Generalsekretärin Beer die Abschaffung verlangt. Die vergangenen Tage hätten eindringlich gezeigt, dass private Anbieter nicht immer in der Lage seien, die richtige Entscheidung zu treffen. Ähnlich äußerte sich Grünen-Chefin Peter. Sie bezeichnete das so genannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz als mit "heißer Nadel gestrickt".

