Wegen unerlaubter Preisabsprachen hat eine Gruppe von mehr als 3.200 Transportfirmen beim Landgericht München Klage gegen fünf Lastwagen-Hersteller eingereicht.

Die Unternehmen fordern Schadenersatz in Höhe von mindestens 500 Millionen Euro, wie der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung mitteilte.

Sie klagen gemeinsam gegen die Hersteller Daimler, MAN, Volvo, DAF und Iveco. Die Autohersteller hatten seit 1997 über vierzehn Jahre hinweg die Verkaufspreise für Lkws abgesprochen. Nach eigenen Angaben haben die Kläger in dieser Zeit knapp 85.000 Lastwagen gekauft oder gemietet und dadurch erhebliche finanzielle Schäden erlitten.



Die EU-Kommission verhängte 2016 Kartellstrafen gegen die an den Preisabsprachen beteiligten Hersteller. In der vergangenen Woche hatten bereits die Deutsche Bahn sowie 310 weitere Logistikfirmen Klagen wegen des gleichen Kartells erhoben.

Diese Nachricht wurde am 27.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.